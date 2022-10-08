佛學講因果，有如是因，必有如是果，果由因而來，無因即無果，因果是公平合理的，絲毫不爽。不過由因到果，中間還有複雜的過程，叫「緣」。因果論的正確理解是因緣果報，也就是說，善因不一定得善報，要等因緣成熟，才有善報結果。反之，若作惡業，也得緣成熟時始得惡果。所以佛經上說：「假使經百劫，所作業不忘，因緣會遇時，果報還自受。」（見《大寶積經》)

「緣」這個字，中國的儒家和道家，都沒有清晰的解說。孔子說：「道之將行也歟？命也。道之將廢也歟？命也。」表面上看，「命」好像是「緣」，是一些自己不能掌握的客觀因素，如今許多人所說的「隨緣」，其實就是「隨命」，任由命運牽著自己的鼻子走。但「命」不等於「緣」，有命未必一定有緣，結果如何，仍要視乎各人的造化。

例如《紅樓夢》所提及，賈寶玉與林黛玉，假定沒有「命」，何故偏偏兩人相遇？假定真的有「緣」，為何又落空？「命」是註定如此，「緣」則有其主觀能動性，可以自我創造緣來扭轉命運，難怪孟子斬釘截鐵地說：「有命焉，君子不謂命也！」

道家也言「命」不談「緣」，但道家的「命」也不是天定，而是「我命由我不由天」（見張伯端的《悟真篇》），所以道家的「命」要修，所謂「命自我立，福自我求」，也就是禍福無門，惟人自招之意，與佛家有異曲同工之妙。

不過佛家的「緣」就更複雜了，「緣」是個抽象概念，摸不著，看不見，猜不透。很多機緣巧合都是無法說清楚的。「緣」強求無用，緣起、緣滅、緣聚、緣散都似是沒有理由，表面上似是無原因地在生活中邂逅和流失。