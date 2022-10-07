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聰明生活經濟學

〈每日驚艷〉張宏

疫情之後，香港慢慢步出谷底，但很多人的生計大受打擊，逆境中能否站穩，視乎平時有沒有儲備，是否好好理財。

問題是，未遇到逆境時，大部分人皆不懂得理財，又或者「嫌錢腥」。我看到自己的三個子女，學校集中指導中、英、數等重要學科，卻從無教他們充滿「銅臭」的理財。但年輕人正是最需學習理財的人，一旦等錢用、欠債，才可以知道如何脫離困局。

我常常主張，所有年輕人必須學習兩項基本課，第一是理財，第二是溝通技巧。最近看到Netflix紀錄片《Get Smart With Money》（聰明生活經濟學），深入淺出，充滿啟發性，是非常好的入門知識。片中邀請四位理財專家，指導四位急需理財的人士︰債台高築的年輕夫婦、打兩份工的「月光族」、花費疏爽的專業人士、不獲續約的美式足球明星。

四人的收入不同，花錢和儲蓄概念不同，唯一相同之處就是不懂理財，也不懂投資，賺多少花多少，甚至花錢多過賺錢。他們有不少共同問題，「以前無人教」、「學校學不到」、「朋友不談這個話題」。理財是基本教育，人人都應該談，我即刻推介給三個子女，一定要好好參考。金錢只是買賣的媒介，沒有好或不好，懂得理財，讓金錢成為我們的工具，就可以擁有富足。

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