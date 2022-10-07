前港姐李綺虹的近照日前曝光，旋即引起紛紛議論：「嘩！以前是美女，現在竟然老了這麼多！」「她曾經是其中一名最美的港姐，現在就……。」

記得The Body Shop的始創人Anita Roddick在世時，曾這樣說：「看我，我今年47歲，一個47歲的女人，就是我這個模樣。」

當時的Anita略為發福，眼紋也頗為明顯。她的言下之意，是指人會老是正常不過的事情，每個人都有權讓自己老得優雅、老得有體面，但47歲的女人是怎樣也沒可能看上去像20歲的。

再仔細端詳李綺虹的近照，一個52歲的女人，仍擁有這副天然長相真的不錯呀，她只是完全沒化妝而已，只要略施脂粉，李綺虹依然會很搶鏡呢！

對於那些批評人家「老」的人，我不禁會嘰咕笑起來，難道他們不會老嗎？找來自己五年前的照片看看吧，保證閣下會驚歎：「怎麼我老了許多？」

既然人人都會變老，為何明星不能老？變老也絕非女人的專利呢，男人同樣會變老。過去不只一次在街上碰到很久沒見的男性朋友，不禁會慨歎，昔日的俊朗帥哥，今天也不敵歲月的洗禮，頭髮稀疏了，肚裡像養著一個啤酒嬰兒，徹底走樣了。

不過，確然有些人是得天獨厚、長期處於凍齡狀態的，像周慧敏，但周慧敏的美是源自她的一顆善良的心，讓她自然地散發那安靜嫻熟、溫文爾雅的氣質，那是人工美無法達到的境界。