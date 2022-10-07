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止止庵

〈六合飛翔〉岑逸飛

不管是莊子的「止止」，還是「法華經」的「止止」，「止止」二字，頗堪玩味。武夷山便有間止止庵道觀，環境優美，在道教被列為第16洞天，歷代高道都來此庵修煉。

此庵傳說是皇太姥、張湛及魚道超、魚道遠的修煉之所。爾後又有晉代婁師鍾、唐人薛邴避此修道，其後失修，南宋時重建，但1954年時已被拆毀，所以筆者上世紀八○年代遊武夷山，已找不到此庵，據知此庵在2006年重建，據網友介紹，院落不小，但野草叢生，不見人煙。

至於「止止庵」一名來歷，則是北宋年間有三個道士，分別來自東京（即汴京，今日開封）的李陶真、來自洛濱的李鐵笛及來自燕山的李磨鏡，三個姓李的相聚一起，將原來的道觀命名「止止庵」。

「止止」之名，相信是來自《莊子•人間世》的「虛室生白，吉祥止止。」但「止止庵」的「庵」字則有佛味，這要回應宋代的人文風景，儒釋道三家都興盛。儒家出現了新理學；道教也興盛，道士和女冠達2萬多人，超越唐代；僧尼更多，有40多萬人。

南宋時出現一個著名道士白玉蟾，他在武夷山發揚北宋紫陽真人的紫陽教派，成為道教南宗的五祖，並且做了止止庵的住持。他主張儒釋道這三教合一，常把圓覺、金丹、太極並同而言，將儒學的四端五常、佛教的三乘四諦和道教的清靜，相互比附。因此他對「止止庵」的「止止」，也引用《法華經》的「止止不須說」，但另有他的解說。

所謂「止止」，白玉蟾認為：「青山白雲無非止止也；落花流水，亦止止也；啼鳥哀猿荒苔斷蘚，蓋是止止。」又說：「止止，非止之止。止實謂止之止而已。」這些看法，惹人深思。

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