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止止不須說

〈六合飛翔〉岑逸飛

《法華經•方便品》有佛祖的偈頌：「止止不須說，我法妙難思，諸增上慢者，聞不必敬信。」這裡的「止止」何解，要看上文下理。佛祖說此偈前，已曾告訴舍利弗：「止！止！不須復說。若說是事，一切世間諸天及人皆當驚疑。」為什麼會驚疑？佛祖又對舍利弗說：「若說是事，一切世間天、人、阿修羅皆當驚疑，增上慢比丘將墜於大坑。」

按《法華經》是《妙法蓮華經》的簡稱，「妙法」指此經微妙而又有不可思議的深奧法義。宣化上人開示：「想要找這個「妙」字，就要下一番苦功，能以一種堅固的心，在忙裡偷閒，來研究這種妙法；所以必須要有堅固的心，才能明暸這種妙法。」

至於「蓮華」即蓮花，蓮花形象「微妙香潔」，以「微妙」代表智慧，「香潔」代表慈悲，智慧加慈悲，可喻大乘菩薩的悲智雙運，為悲憫眾生而發弘願。事實上，佛法裡面以蓮花比喻妙法，有六重含義：跡門三喻，本門三喻。

跡門三喻：一是因果同時，蓮花裡面有蓮蓬，蓮蓬裡面有蓮子；二是蓮花出汙泥而不染，比喻妙法超然於空有之上；三是蓮花的根深植在於泥水，比喻真心包含六道三乘。至於本門三喻：一是從本垂跡，因有蓮子，故能開蓮花；二是蓮花開而蓮子現，比喻開權顯實；三是花落蓮成，蓮花凋謝，蓮子成熟，比喻廢跡立本。

據說當年法華大會，佛祖已早知修小乘有五千個增上慢比丘（慢者輕蔑他人而心驕，增上慢是自以為得道，充滿懷疑和不願悔改）不能接受此經而離席，他說的「止止不須說」是「停下來！停下來！不講了」，若講此經，這五千比丘會墜大坑（即地獄、餓鬼和畜生道）。

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