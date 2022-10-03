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食品不再缺貨 但供應鏈危機仍在 大折扣難復返

讓年輕人放心築夢

〈亦莊亦閒〉莊偉茵

臉書有個專頁叫「築夢女生」，最初擺烏龍以為是新晉女團，原來是一群在建築地盤工作的小妮子，分享專業知識及工作點滴。

電力工程跟建造業一樣，外出工作時要忍受酷暑嚴冬、日曬雨淋。今年公司有四名年輕工程人員，分別獲得香港工程師學會最佳見習工程師，及職業訓練局傑出學徒獎項。為她們高興之餘，更受她們築夢的經歷感動。

其中，屯門龍鼓灘發電廠助理工程師津沂，家住西貢，清晨5時起床上班，黃昏才回家，每天都像一趟長途旅行。她更於公餘時間進修碩士課程，又常與師弟妹分享工作經驗，希望更多人認識她至愛的行業。

另外三名見習技術員庭朗、芷均和曉晴，輾轉做過不同行業，後來希望學習一門專業，令事業更好發展，不約而同在電力工程找到目標。

芷均大學畢業後從事文職，不甘於工作重複乏味，寧願捨棄冷氣房，改到戶外維修架空電纜，別人匪夷所思，她卻樂在其中，說不要將自己困於既定框框。

負責電掣房供電設備維修的曉晴，中學時對學習提不起半點興趣，中四後投身工作。起初家人還擔心她要體力勞動，反對她從事電力工程，但看見她的堅持後，現在反而在外國訂購參考書給她鼓勵。曉晴也領悟到只要有興趣，學習並不可怕。

年輕人從工作找到興趣和目標，堅毅意志下可以培養抗逆和解難能力。作為家長，最希望在孩子嘗試時成為其堅強後盾，讓他們放心築夢。

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