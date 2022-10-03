許多人看相主要是看面相，其實與其看面相，不如從看腳趾相開始。如今街上穿涼鞋或人字拖的人甚多，不愁沒腳相可看，可以讓人看個飽。腳趾宜大不宜小，有肉勝於無肉，大而有肉，多能做業主。最好的腳趾，應是首趾最長，尾趾最短。廣東俗語有云：「二趾長過公，不用一世窮」，可也不能一概而論，因為還要看是否腳薄露筋，腳下能否容龜（腳心深凹能容下一隻小烏龜）以及腳底紋路，才能定奪。

看腳趾相是姑妄言之，倒是腳趾開示了反省的進路。「趾」字通「止」，所以腳趾對「止」字啟發了更深邃的思維。「止」意為「停步」、「不走」。止字加「足」，「足」指「腳」。

「足」與「止」聯合起來表示「處於靜止狀態的腳」。「止」的初文是「趾」，其字本像人足之形，甲骨文 中或寫實，或勾廓。《儀禮・士昏禮》：「禦衽於奧，媵衽良席在東，皆有枕，北止。」鄭玄注：「止，足也。」

「止」字在《易經》，以及儒釋道三家，都各有精采的解說。《易經》的「賁卦」講「文明以止」，這裡的「止」不是停止，而是符合陰陽的節律，也就是《易經》「艮卦」所說的「艮，止也，時止則止，時行則行﹔動靜不失其時，其道光明。」止道是在太極思想的主導下，全方位的適時而止。

至於儒家的「止於至善」，那個「止」字有終極意義﹔釋家的「止觀」，止是止息妄念，降伏煩惱﹔而老子的「知止不殆」，止僅是一種歇息，因為隨之而來是「可持續發展」。但最難明白的恐怕是「止止」，《法華經・方便品》引佛陀所說：「止止不須說，我法妙難思」，佛陀的「止止」，與莊子的「吉祥止止」，有無共通之處？