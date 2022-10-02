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The River Cafe

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

兩個月前，網紅金•卡戴珊（Kim Kardashian）曾到訪倫敦，並與比她年輕13歲的緋聞男友Pete Davidson雙雙光顧一間著名的義大利餐廳。不過一個月後，就傳出這對姐弟戀分手的消息了。

花生友（圍觀者）倒沒太大興趣去考究明星分手的原因，反而極之有興趣想知道，當天他們被目睹手牽手光顧的，是哪一間餐廳？

答案是The River Cafe，位於倫敦西第二區漢默史密斯（Hammersmith），泰晤士河邊的一間米其林（港譯米芝蓮）一星義大利餐廳。

這天，我與好友正好在這間餐廳用膳，但絕對與金•卡戴珊無關。兩個月前訂位時，天曉得有哪個明星會光顧。這麼受歡迎的餐廳，什麼名人明星到訪也絕不出奇吧。

我們並非明星，卻同樣接受這裡的服務員像明星般的熱誠款待。漂亮的年輕侍應既俏皮又親切地壓低嗓門提示，share dishes（分享菜餚）是這家店最流行的。

環觀四周，這店確實有別於一般米其林餐廳的拘謹氣氛，幾乎每桌客人都是豪飲、豪吃、高聲談、大聲笑，盡情享受著義大利式的豪情。

不一會，我和好友也高高興興地大嚼從傳統大烤爐烤成的薄餅。兩款前菜水牛奶酪和Devon蟹沙拉都極為美味，而主菜鮟鱇魚排足足有兩吋厚，外面烤得甜香，吃下去卻感鮮嫩，妙極。

我最喜歡有故事的餐廳，店主Lady Rogers擁有OBE勳章，1987年與拍檔開設該店時，原意是為著名工程師丈夫的工人提供膳食的，後來因食物太出色而聲名大噪，Jamie Oliver起步時，也曾在這裡學藝呢！

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