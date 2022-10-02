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好一個「止」字

〈六合飛翔〉岑逸飛

什麼是「止」﹖東漢許慎的《說文》謂，「止」是「下基也，像草木出有址，故以止為足。」因此「止」字又變成草木生長之處，居留之地，「止」字涵義引申為居也、留也、停也、息也。「樹欲靜而風不止」、「心如止水」、「學無止境」、「嘆為觀止」、「高山仰止」等，都有這個涵義。

但古代是「止」、「趾」相通，先有「止」字，後有「趾」字，「趾」的本字是「止」。「止」字的早期甲骨文字形，是一幅腳掌剪影，有如腳趾頭張開的腳掌形狀，但只見三個趾頭，相信是將五個趾頭簡化為三個趾頭。

「止」字原來的意思應是「腳」，後來引申為「腳趾」。後期的甲骨文，將早期的甲骨文字形簡化為線描，金文則將此字變大，淡化了腳掌的形象，但突出了三個趾頭叉開的形狀。篆文則承續金文字形，但因「止」字已發展為另有涵義，所以另創一個「趾」字。

古人造字，以「止」為「趾」，最典型的例子，是《易經》「噬嗑卦」裡初九爻辭曰「履校滅止，無咎」，這裡的「止」是解作「趾」。初九爻位處最卑微之位，又居下卦震卦初，與上無應，位卑而妄動之象。在行動之初就因犯錯而受刑罰，因為小事受罰而免於更大的過錯，所以何嘗不是因禍得福？

噬嗑卦是闡釋刑罰的原則，《繫辭下》曰：「子曰：小人不恥不仁，不畏不義，不見利不勸，不威不懲，小懲而大誡，此小人之福也。易曰屨校滅止，無咎，此之謂也。」

「履校滅止」的「履校」是帶上腳鐐，「校」是銬足工具，而「滅止」不過是傷了腳趾，略施懲戒而已，故說「無咎」。一切由腳趾開始，令腳趾哲學有了反省的意味。

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