中秋已過，看到家裡的月餅數量越來越少，開始制定節食大計。不過到了這個時候，另一個問題又出現，就是月餅盒的「出路」。

可能你會質疑，月餅盒是垃圾，把它丟掉，一切完結，還要考慮什麼？這簡直是庸人自擾。以前我也是把月餅盒丟棄，見不到就是省心，只是近年來出現了兩種情況，在處理月餅盒一事方面，我不得不多花一點心思。

首先是環保這個課題。每年這個時候都丟掉一堆月餅盒，其實就是浪費資源，製造廢料，加重地球承受的壓力。香港 有環保團體回收月餅盒，只是這些團體接下去會怎樣處理盒子？我聽說把盒子循環再製造的機會不多。看新聞報導，香港唯一一家紙盒包裝飲品紙盒回收廠被迫結業，政府根本一直沒有積極支持回收工業。月餅盒何去何從？

老一輩每每利用月餅盒收藏現金和值錢的物品，並把盒子藏在床下。這種做法，曾經引發經濟損失，就是家人清潔家居的時候，不慎把裝有寶物的月餅盒誤為垃圾，丟到垃圾桶。知道真相後，急忙去尋找，可是結局通常是悲劇。

要是人們真心注重善用資源，不如遵照以前的做法，就是利用紙盒盛載月餅。紙是可以分解的物料，比用鋁環保。我小時候月餅盒主要是紙製，月餅吃完了，看到紙張上的油漬，丟掉紙盒也不覺得太浪費。當年除了用紙盒裝月餅，還有用紙包裝月餅的；把月餅整齊排列在紙張上，一個挨著一個，包裝成圓筒形狀，大概這是最節約的做法。

另一個讓我困擾的情況，就是月餅盒的設計過於精美，叫我捨不得把它丟掉。一般糕餅店和酒樓的盒子設計平實，就是一個四方形的容器，其貌不揚，無法令人留下深刻印象。

可是有些酒店的月餅盒簡直是藝術品，我收到的月餅當中，有的盒子設計成多層首飾盒的，自詡高級的酒店，甚至以皮質製造這個仿首飾盒；有的則設計成保險 櫃，安裝鎖頭。

今年我收到一盒月餅，盒子是一個花燈，最外層是鏤空的花紋，大紅色，喜氣洋洋，紅運當頭，掛起來就是裝飾品。看來我應該把它收藏妥當，過年的時候拿出來使用。

面對這些空盒子，我明白到雞肋的意思，正是食之無味，棄之可惜。我相信這些盒子的生產成本不會低廉，所以當我在網上見到出售月餅盒的廣告，並不過於驚訝，只是想到「買櫝還珠」這個成語；竟然有人不買月餅，只買盒子，也是一樁奇事。

我反覆賞玩這些月餅盒，多番考慮處理方法。要是我把它們丟進環保箱，結局是給人煮成紙漿，以樸素的紙張的面貌重生，精心設計化為烏有，的確可惜，這是糟蹋心思。要是留下來，還不是用來裝小型物件，家裡哪裡有這許多雜物？

身處兩難境況，結果我還是捨不得精品，發揚家庭主婦的節儉精神，把看來有用，實際上又沒有用處的空盒收藏起來，霸占地方。香港房子狹小，尺金寸土，舉世聞名，丈夫投訴我浪費空間，違背環保原則。我看著放置整齊的盒子，有時覺得自己是講究的拾荒者。

我們吃的是月餅，而不是盒子，與其花過量資源在設計包裝方面，不如把努力放在製作月餅上，不要繼續本末倒置了。