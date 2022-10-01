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吃糖的孩子

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

只要簡單地問：「你小時候最喜歡吃哪一款糖果？」對方的答案會清楚告訴你，他們是哪個年代的人。

小時候，我最喜歡吃發達糖、椰汁糖和白兔糖。長大後，發達糖被瑞士糖取代，偶爾仍會找到椰汁糖，而白兔糖則仍地位穩固。那張裹著糖的紙，竟然可以溶在嘴裡，小時候深感那是最神奇的發明呢。

當了媽媽後，少不免給孩子買糖果，吃糖的孩子是最幸福可愛的；但我又會嘮嘮叨叨地在旁提醒不要吃得太多，會吃壞牙、吃壞肚皮，吃完後要喝水漱口等等，媽媽的心理不太平衡啊。

不過，若運用得宜，糖果倒可成為最佳的親子工具。記得帶同次子逛超市時，我會提點他：「你也給哥哥挑選一款糖果。」當哥哥放學回家，接過弟弟送上的糖果時，臉上那甜蜜的笑容是我永遠不會忘記的。

弟弟給哥哥選的糖果有Chupa Chups珍寶珠、日本的Hi-chew果汁軟糖，又或是可樂糖和橡皮糖。

來到英國，發覺英國人雖然普遍喜歡吃甜，但又不及美國人的那股狠勁，我沒有看過戲院有人喝巨型大桶汽水或吃大號爆米花，但糖果倒占有一定的市場。

英國十大最受歡迎糖果名單中，只有兩款是香港人熟悉的，那是Fruit Pastilles果汁糖和Skittles，全國第一位是Haribo Starmix什錦軟糖，大人吃了都會變小孩，這是廣告說的。

英國 香港 親子

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超人氣

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