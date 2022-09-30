英女王在位七十載，沒有人看見過她失儀發脾氣。查理三世 任英王不出一星期，已最少有兩次於眾目睽睽之下發脾氣。

我倒沒太大興趣去考究他有多失禮，反正這人當了王子超過七十載，有王子病又有多稀奇？

我們女人的視線自然會落在女人的身上。

當英王查理三世甫發現手中墨水筆漏墨之際，臉色大變，本能反應竟然是將漏墨筆直接遞給身旁的卡蜜拉。一個順手地遞，一個順從地接，百分之百有默契。卡蜜拉絲毫沒有不悅，臉上沒有露出丁點兒的不滿：「有沒有搞錯呀，筆漏墨，也要遞給我？」

從卡蜜拉的自然反應看來，她是習慣了。她不僅是查理的終身情人、現任王后，更是他的私人秘書、貼身保母，永遠謙恭地守在他的後半步。看她經常眉頭輕蹙、嘴角下沉，也許是有太多事擔憂，未敢釋懷吧，這位王后一點也不易當呀。

我們女人看在眼裡，卻是萬分的抒懷，謝謝卡蜜拉，我們從此不再孤單了。我們當人家太太的，有誰不是同時兼任私人秘書、貼身保母和大管家的？

家居裝修嘛，我們女人要確保連最後一只碟也還原了，方可請大老爺回來；旅遊時，女人帶著小孩坐經濟艙吧，大老爺堅持要個別坐商務艙去，皆因他「吵不得」；舉凡大老爺搞砸了甚麼事情，他們都會習慣第一時間邁開腳步走，只對著另一半留下一句：「喂喂，你搞定他。」

女人的專長是收拾爛攤子，王后也不能倖免。