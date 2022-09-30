駕車途經靠近唐人街半面山坡的社區，看到谷女士出門。停車與她閒聊兩句：「我與朋友張先生，近日去底特律旅行。」谷女士驚喜：「巧了，我準備去底特律還郵票。」

西雅圖與底特律飛行距離都要幾個小時，我說順路可以幫她送郵票。谷女士解釋說，她還郵票，實際上是想去探望丁教授。

上世紀六十年代末，谷女士由香港 荃灣區 大澳到九龍城某大學讀書。當年香港交通並不便利，一九七九年才運營地鐵 。輾轉返到校區已經夜深，辦事回來的丁教授恰好碰見她，說：「到我家吃飯，師母應該留有飯菜。」谷女士說，那天吃的一頓飯，至今回味無窮。

谷女士從小喜歡集郵，苦於家境貧寒，只能收集信銷票。一天，丁教授遞給她一套全新的「女王頭像」新郵票。丁教授工薪不高，郵票價錢不低，谷女士不敢收。

丁教授說：「你學業優秀，算老師獎勵你的小禮物。」

大學畢業，谷女士辭行時對丁教授說：「我以後還您一套新郵票。」

之後的日子，風雨滄桑，谷女士父母親出海打漁，一場大風突然而來，將小船掀翻了；而後，谷女士赴海外長居，認為香港是她的傷心之地，從此沒再回去過。

時間一晃，多年過去了。谷女士事業有成，先生任跨國公司總裁。一次，谷女士赴紐約洽談業務碰見舊同學，獲悉丁教授多年前來底特律與女兒團聚，曾受聘擔任當地華文學校校長。

谷女士打電話給丁教授說：「老師，我要還您一套新郵票。」丁教授隨意說一句：「郵票不用還，印象中你未回過香港吧？」谷女士說：「爸爸媽媽不在了，我的家還在嗎？」丁教授輕聲細語：「爸爸媽媽不在了，家仍在，放下擔子，回家看看。」

谷女士沉默稍許，下決心地說：「我先去底特律探望老師，再與您和師母回香港。」

後來恰逢本地籌辦大型活動，具體事務由谷女士士負責。前後一個月，她先後五次給丁教授打電話，最後一次電話，接聽人丁師母。丁師母平靜地說：「丁教授身體欠佳，不方便講電話。」谷女士趕緊說：「請老師保重身體。」

幾天後，我與張先生與谷女士同坐班機赴底特律。途中，谷女士說：「我沒有提前通知老師，就想給老師與師母一個驚喜。」

來到底特律，我們趕往丁教授住家，卻聽到丁教授十多天前猝然辭世的噩耗。上次接電話時，丁師母不想干擾谷女士做事，暫時對她隱瞞。感傷的丁師母牽緊谷女士的手說：「丁教授說過，香港永遠是你的家。」

谷女士淚水婆娑，向丁教授遺像鞠躬，「我遲到了，郵票我還能還嗎？」她在手袋掏出一本郵票冊捧給丁師母，轉身離開。

丁師母打開郵票冊，裡面插有一套全新的「女王」頭像郵票。

過了半個月，丁師母給我發電郵，說她收到了谷女士的信件。谷女士與她先生將以丁教授名義，在他生前任職的九龍城某大學及底特律華文學校，分別設立獎教獎學基金。

丁師母說：「谷女士說，這是她還給丁教授的新郵票。」