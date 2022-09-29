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麻雀

〈心有所感〉盧威

香港是「時尚之都」，現在卻不知不覺又成了「麻雀之都」。香港觀鳥會稱，香港市區約有28.7萬隻麻雀，而且這個數字還繼續往上跳，麻雀攻占香港，數目之多，令人瞠目。

我對麻雀印象深刻，1958年，我才十多歲，在上海就經歷了與麻雀「大戰」，至今仍歷歷在目。麻雀喜歡搶吃人的口糧，人與麻雀上演了「搶糧大戲」。我上海老家附近稻田插滿了「稻草人」和彩旗，阻嚇麻雀在稻田下手；人們還跑到樓房曬台上，有的甚至登上屋頂，敲敲打打，驅趕麻雀，打「疲勞戰」，搞人海戰術，對麻雀實行圍堵，確實趕走不少麻雀。

麻雀雖會奪人口糧，卻成為我難以抹去的童年回憶。我隔壁鄰居家爺叔，買了一把長柄氣槍，傍晚時麻雀「嘰嘰喳喳」停歇在我家弄堂口一排梧桐樹上過夜。我跟著爺叔在家門口打獵，他打著手電筒在濃密的梧桐葉中搜尋麻雀的蹤跡。一道白光下，四、五米高的樹枝上站著一隻麻雀，電筒聚焦在麻雀雪白的肚子上，只見爺叔的氣槍瞄準了目標，「碰」地一聲，一隻麻雀應聲從樹上掉落地上，爺叔很快從馬路邊撿起這只受傷的雀兒，一臉的滿足感。

小時候，我根本不可能玩氣槍，但我小腦筋動得快，用粗鉛絲自己做彈弓，又用泥巴捏成一只只「小圓子」，放在太陽下曬乾，便成堅實的彈弓「子彈」。我的「槍法」還不錯，在附近農田竟用彈弓射中一隻麻雀，但看到受傷的麻雀滿可憐的，我又悄悄把牠放飛了。後來，我用鐵皮餅乾盒做「道具」，裝上拉線開關，放上米粒，引誘麻雀上勾，活逮麻雀。

小時候與麻雀的故事，現在回憶起來仍津津有味。然而，香港成了麻雀的「宜居之地」，築巢生活，是不是會成為港人正常生活的問題，值得思考。

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