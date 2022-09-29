媽媽的臉色灰敗如土，聲音震顫：「我的女兒從出生開始，我都是給她最好的，我已經盡力，究竟還少做了什麼？」

相信沒有人能正確回答她這個問題，但我可確實地告訴她，他們可能是做得太多了。

她的女兒從小在家裡像個小公主，呼風喚雨。爸媽是她的奴隸，只要小公主開吭，他們都能滿足她的所有要求；爺爺、奶奶、公公、婆婆和菲傭姐姐則統統都是小公主的侍從，聽命於她，隨傳隨到。

小公主十多歲了，就連一杯水也從未自己倒過。女兒在家大可以橫行無忌，但上學就沒有那麼順利了，要知道人家的公主王子也多的是呢！爸媽為了女兒的福祉，經常會出手干擾乾坤，比如投訴某老師對女兒太凶、要求調位不要跟成績較差的同學一起坐、要求音樂老師解釋為何女兒未能獲選入合唱團等，為了給予女兒最好的，這對父母早已惡名昭彰不好惹。

但自從女兒升上名校中學，情況就急轉直下，愈來愈不受掌控了。先是女兒的成績一落千丈，天天都已有補習老師跟貼了，幹嘛？然後有天，他們赫然發現女兒有割腕的習慣，爸媽追問時，女兒失控狂嚷：「你們是不是想逼死我？」

媽媽搥胸哽咽：「是我做得太多啦，不該靠關係讓她升讀名校，壓力就不會這麼大囉！」

爸媽也毋須自責，須知道孩子有自己的命運，爸媽不是上帝，儘管你如何竭力，也不可能逐一掌控呀。