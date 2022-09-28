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慳與貪

〈六合飛翔〉岑逸飛

佛學常說慳貪，「慳」與「貪」，看似是相反的詞，實則是一個銅板的兩面，所以是一個絕佳搭配的詞彙。自己的東西捨不得給人家是「慳」，看見人家的東西而想要則是「貪」。佛經有個故事講慳貪，謂某城市的果園長滿枇杷，但有隻小鳥見人採摘枇杷，就會淒厲地叫，叫聲的意思好像是「我所有！我所有！」後來因前來採摘枇杷者多，這隻小鳥終於鳴叫至吐血而亡，於是眾比丘請求佛陀為此事開示。

佛陀便說，這是慳貪的習氣使然。他說這隻小鳥的前生是個年輕人，繼承了父母的大筆遺產，但為人慳貪，事事都要計算錢銀，連娶老婆也認為不划算，總覺得自己的財物永遠不夠，捨不得吃，也捨不得穿，死後家產沒人繼承而被充公。而他轉世成一隻鳥，以為那枇杷果園屬於牠的，見人採摘枇杷，難怪心痛得要死。

佛陀有很多關於慳貪的故事。凡慳多會貪，或說因貪而慳，貪、瞋、癡是佛學的三毒，三毒都有根，稱為三不善根，但瞋根和癡根各有兩種，貪根卻有八種，合計為十二不善心。梵文的「貪」(lobha)，包括一切不同程度的貪，從極強的欲望或貪婪，以至極其微細的喜愛或執著，所以有很多似是沒貪的情況其實是「貪」，只是自己不察覺罷了。

「阿含經」說，輪迴眾生，皆以「無明為父、貪愛為母」。「大般涅槃經」有一偈：「苦以貪愛母，無明以為父，隨順尊重是，則墮無間獄。」說明苦從貪愛及無明產生，有情眾生以貪愛為母，以無明為父，才有流轉六道輪迴之苦。十二因緣以無明和貪愛最為重要，二者相互滋長。貪加上慳，力量強大，滲透內心，使人泥足深陷，不可不察。

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