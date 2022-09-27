我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美巡邏艇在白令海遇上中國巡洋艦 發現中俄編隊

解放軍秀肌肉 殲15戰機「飛越」美驅逐艦上空畫面曝光

丈夫眼中妳是誰？

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

「我老公是最標準的孝順兒子，每個星期天，他都會陪爸媽飲茶，他還會幫媽媽用熱水泡腳、幫他爸爸按摩……。」明明是在褒獎丈夫孝順，為何她會撇著嘴，一副不屑的神情？

「我老公對妹妹都很好呢！他妹妹搬家，他連覺都不睡，天沒亮就跑去幫忙了！」談到丈夫的妹妹，她明顯是酸溜溜了。

「我老公對公司所有同事都很好呢，出了名的有求必應，是個好好先生。他連對街邊的阿婆都很好，唯獨就是對我不好！」最後那一句，她是近乎在嘶吼著。

席間其他女人為之一怔，然後徐徐吐出真言：「唉，我老公也是這樣，對著別人就笑迷迷，對我就一副凶惡模樣，像個雙面人。」

坐在剛剛發言者身旁的女人馬上接著說：「講起來就生氣，我和他結婚20年了，我無功都有勞；有一次扭傷腳，以為他會幫我推拿，怎料他冷淡地說：『藥酒在那邊，妳這麼大個人，自己去拿囉！』妳們說是不是好氣人哪！」

「我老公每次說去和朋友慶祝生日，我就火大，他從來都不記得我幾時生日，就連我最喜歡吃巧克力，他都不知道……。」一直不吭聲的太太，也忍不住發言了。

也許是男人在外頭扮演大好人扮得累了，回到家就迫不及待卸下面具，以為跟太太熟，不拘禮嘛：「妳是懂我的，妳又怎會怪我？」誰知卻是大錯特錯。

世界上每個太太，都期望丈夫能對自己最好呢！

上一則

清歡濃彩尚書第

下一則

指揮交通 愛心有加

延伸閱讀

每天穴道按摩10分鐘 安心助眠解鬱

每天穴道按摩10分鐘 安心助眠解鬱
沙漠引路人（一）

沙漠引路人（一）
魂斷九一一（六）

魂斷九一一（六）
按摩店性招待碼頭工 以物理治療名目詐領健保

按摩店性招待碼頭工 以物理治療名目詐領健保

熱門新聞

倩華∕圖

媽寶老公與惡婆婆（上）

2022-09-24 02:02
倩華∕圖

媽寶老公與惡婆婆（下）

2022-09-25 02:02
全球第一間以拉麵摘下米其林一星的「蔦」，創辦人兼主廚大西祐貴突傳離世消息，享年43歲。(取材自官網臉書)

拉麵迷慟 全球第一間米其林一星拉麵 「蔦」創辦人逝

2022-09-23 20:41
五顏六色彩虹沙拉。（曉亞．圖片提供）

活在當下

2022-09-22 02:02

一件又一件

2022-09-20 02:02
緬因州男子席德瑞從出清拍賣會以75元買到一張框著的古老經文，經專家鑑定為13世紀末法國天主教堂舉行崇拜儀式時用品，如今行情上萬元。(美聯社)

他用75元買到1頁700年前古經文 一鑑定…行情竟破萬

2022-09-24 23:30

超人氣

更多 >
全美這5家「貴婦超市」 真的沒有人在看價格

全美這5家「貴婦超市」 真的沒有人在看價格
理財專家：退休族應該避免的8項投資錯誤

理財專家：退休族應該避免的8項投資錯誤
向習近平頭像潑墨女之父 傳全身傷慘死於監獄

向習近平頭像潑墨女之父 傳全身傷慘死於監獄
iPhone14跌幅驚人 中國黃牛倒下 賠本賣還遭反向收割

iPhone14跌幅驚人 中國黃牛倒下 賠本賣還遭反向收割
解放軍秀肌肉 殲15戰機「飛越」美驅逐艦上空畫面曝光

解放軍秀肌肉 殲15戰機「飛越」美驅逐艦上空畫面曝光