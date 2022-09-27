「我老公是最標準的孝順兒子，每個星期天，他都會陪爸媽飲茶，他還會幫媽媽用熱水泡腳、幫他爸爸按摩……。」明明是在褒獎丈夫孝順，為何她會撇著嘴，一副不屑的神情？

「我老公對妹妹都很好呢！他妹妹搬家，他連覺都不睡，天沒亮就跑去幫忙了！」談到丈夫的妹妹，她明顯是酸溜溜了。

「我老公對公司所有同事都很好呢，出了名的有求必應，是個好好先生。他連對街邊的阿婆都很好，唯獨就是對我不好！」最後那一句，她是近乎在嘶吼著。

席間其他女人為之一怔，然後徐徐吐出真言：「唉，我老公也是這樣，對著別人就笑迷迷，對我就一副凶惡模樣，像個雙面人。」

坐在剛剛發言者身旁的女人馬上接著說：「講起來就生氣，我和他結婚20年了，我無功都有勞；有一次扭傷腳，以為他會幫我推拿，怎料他冷淡地說：『藥酒在那邊，妳這麼大個人，自己去拿囉！』妳們說是不是好氣人哪！」

「我老公每次說去和朋友慶祝生日，我就火大，他從來都不記得我幾時生日，就連我最喜歡吃巧克力，他都不知道……。」一直不吭聲的太太，也忍不住發言了。

也許是男人在外頭扮演大好人扮得累了，回到家就迫不及待卸下面具，以為跟太太熟，不拘禮嘛：「妳是懂我的，妳又怎會怪我？」誰知卻是大錯特錯。

世界上每個太太，都期望丈夫能對自己最好呢！