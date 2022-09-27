我讀中學時，班上來了一名澳洲 交換生，她回國後大家保持聯絡。最近她表示想念香港 美食，恐怕未必再有機會品嘗。她在香港期間熱中認識香港文化，時常央求我們帶她到處遊覽，讓她認識真正的香港。我們也樂於遂其所願，誰有空，誰就當導遊。

有一天我忽然萌生一個古怪的念頭，其實是一個壞主意，就是帶她去參觀市場。那年代的市場，是名副其實的wet market，地上總是濕漉漉的，走路得小心翼翼，售賣家禽和魚的攤檔散發出腥臭，令人欲嘔。

澳洲女孩遙望市場，已經皺眉頭，但是捨不得未入寶山就放棄，硬著頭皮繼續探險。她看見豬頭，向我扮鬼臉。我以為她有膽識，畢竟外國人有把動物的頭顱掛在牆上，以死屍作裝飾的傳統，於是我帶她到雞鴨檔。香港爆發禽流感前，雞販都售賣活雞鴨，香港人相信剛宰殺的動物肉比冷藏肉類美味，所以到市場挑選謀殺對象。我當然見過雞販處理家禽的方法，場面血腥，惻隱之心，人皆有之，不免憐憫生命。不過我無法抵抗美味肉類的誘惑，君子只要遠庖廚，自然就忘記殺戮的殘忍，吃得理所當然。

她看著擁擠的籠子，嘆息香港人房子窄小，連雞也無立錐之地。突然檔主從籠中抽出一隻雞，雞還來不及掙扎，利刀割頸，隨即被拋進一只巨大的塑膠桶，桶蓋蓋上，桶子震動一會，最終平靜下來。她瞪眼半張著嘴，僵直站立，我拍一下她肩膀，她才頻頻搖頭；一條生命，只消幾分鐘就煙消雲散。

接著我帶她到淡水魚檔，一堆醜陋的田雞吸引了她的注意。檔主大叔一臉好奇，問我們要買什麼。我回答帶外國人來開開眼界，對方聽到就哈哈大笑，急忙說：「好的！好的！看吧！」我們看大叔宰魚，同學目不轉睛。正當我們打算離去，有人高聲喊要買田雞，我興奮起來，捉住她的胳膊，指示她停下腳步。只見大叔往田雞身上揮刀、斬首，徒手把田雞皮扯掉，砧板上只剩下晶瑩剔透的肉身。同學見到酷刑，幾乎要哭出來，拉著我逃難似的離開。

聽說外國人都是到超級市場購買預先包裝的冷藏肉類，何曾見過宰殺過程？怪不得她接受不了，我們倒是見怪不怪。

大夥兒不時合夥做東，邀請她上酒樓吃點心，她享受yum cha (飲茶)，對廣東點心極感興趣。大家努力翻譯點心名字，吃豬腸粉時，我們向她介紹 pig intestine noodles，她聽到這個輕率的譯名，看著豬腸粉沉思，猶豫應否嘗試。鳳爪更加令她迷惑，雞爪子是可以吃的嗎？鬼爪子似的，多麼惡心！她見到我們吃得津津有味，一副百思不得其解的表情。

我們也帶她品嘗街頭小吃，她最喜歡吃雞蛋 糕，剛烘製的雞蛋糕軟綿綿的，裡面熱騰騰。不過她對牛雜，即是牛的內臟敬而遠之，她覺得這些部分十分骯髒。

她最抗拒的是臭豆腐，臭豆腐的氣味固然令人誤會，把她嚇壞的，應該是我們提供的譯名。豆腐英文名稱是bean curd，或者是tofu，這是無可爭議的；問題出於「臭」這個形容詞。有同學把它譯作smelly，有人提議用 odorous，我則想起 stinky，光是這些字已讓人卻步。我們每人一份臭豆腐，仔細享受，她退到十尺之外，似乎要控制呼吸。

不同地方的人飲食文化有異，不妨拍一下胸膛，鼓起勇氣，多作嘗試。