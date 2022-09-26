鄭海泉「獅子山下」故事

鄭海泉博士撒手塵寰，於日前設靈及公祭。連日來與中大同事及不同團體朋友，一起幫忙籌備後事，對他的親民作風及不屈不撓的性格認識更深，甚為敬佩。

他是匯豐 銀行首位華人 大班（高層），亦是中大校董會前主席，我與鄭博士及鄭太太相識，始於多年前一同前往內地考察，他雖然患上小兒麻痹症，卻充滿自信且風趣親切，與眾不同。

他的一生有如「獅子山下」的成功故事，出身水果小販的寒微家庭，但以不屈不撓的決心考進中大，成為當時全港只有2%的大學生。畢業後，再次努力不懈，考進紐西蘭奧克蘭 大學修讀經濟學碩士。

1970年代留學海外，他每天下課後兼職洗碗六小時，以賺取生活費，孜孜不倦工作之下，竟然存夠錢買了一輛二手車代步，讓出門方便一點。

其後更「跳槽」，找到一份薪水較高的兼職簿記工作，成為「白領」人士。回港後，他成功考進匯豐銀行，其後平步青雲，成為首位華人大班，擔任無數重要公職，建樹良多。

現在回看，他強大的意志及堅毅精神，絕對是改變命運的重要因素。他留給我們的，不但是對社會的貢獻，更有其待人處事的態度──努力不懈的毅力，以及關懷社會的愛心。