我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

對抗中國 美擬提前讓澳洲於2035年獲得核潛艇

義大利首位女總理誕生 右派梅洛尼宣布獲領導權

鄭海泉「獅子山下」故事

〈每日驚艷〉張宏

鄭海泉博士撒手塵寰，於日前設靈及公祭。連日來與中大同事及不同團體朋友，一起幫忙籌備後事，對他的親民作風及不屈不撓的性格認識更深，甚為敬佩。

他是匯豐銀行首位華人大班（高層），亦是中大校董會前主席，我與鄭博士及鄭太太相識，始於多年前一同前往內地考察，他雖然患上小兒麻痹症，卻充滿自信且風趣親切，與眾不同。

他的一生有如「獅子山下」的成功故事，出身水果小販的寒微家庭，但以不屈不撓的決心考進中大，成為當時全港只有2%的大學生。畢業後，再次努力不懈，考進紐西蘭奧克蘭大學修讀經濟學碩士。

1970年代留學海外，他每天下課後兼職洗碗六小時，以賺取生活費，孜孜不倦工作之下，竟然存夠錢買了一輛二手車代步，讓出門方便一點。

其後更「跳槽」，找到一份薪水較高的兼職簿記工作，成為「白領」人士。回港後，他成功考進匯豐銀行，其後平步青雲，成為首位華人大班，擔任無數重要公職，建樹良多。

現在回看，他強大的意志及堅毅精神，絕對是改變命運的重要因素。他留給我們的，不但是對社會的貢獻，更有其待人處事的態度──努力不懈的毅力，以及關懷社會的愛心。

華人 匯豐 奧克蘭

上一則

老郵票的返鄉路 李昌鈺的思鄉情

下一則

看病難怎麼辦？

延伸閱讀

買價格低廉二手車 快找美鷹車行　華人服務 不查信用 快速交車 利益均享 提及世報廣告可獲百元折扣

買價格低廉二手車 快找美鷹車行　華人服務 不查信用 快速交車 利益均享 提及世報廣告可獲百元折扣
英女王97前兩度訪港 作風親民曾近距離接觸小販

英女王97前兩度訪港 作風親民曾近距離接觸小販
二手交易平台賣車 竟是贓貨

二手交易平台賣車 竟是贓貨
線下偷車線上銷贓 南加二手交易平台藏陷阱

線下偷車線上銷贓 南加二手交易平台藏陷阱

熱門新聞

倩華∕圖

媽寶老公與惡婆婆（上）

2022-09-24 02:02
倩華∕圖

媽寶老公與惡婆婆（下）

2022-09-25 02:02
全球第一間以拉麵摘下米其林一星的「蔦」，創辦人兼主廚大西祐貴突傳離世消息，享年43歲。(取材自官網臉書)

拉麵迷慟 全球第一間米其林一星拉麵 「蔦」創辦人逝

2022-09-23 20:41

包租婆養成記

2022-09-19 02:02
五顏六色彩虹沙拉。（曉亞．圖片提供）

活在當下

2022-09-22 02:02

天生段子手

2022-09-18 02:02

超人氣

更多 >
眾目睽睽下搶匪在全美最安全和華人最愛的南加城市行搶

眾目睽睽下搶匪在全美最安全和華人最愛的南加城市行搶
中國海運從一櫃難求 變「一貨難求」

中國海運從一櫃難求 變「一貨難求」
美企憂心台海緊張 116家上市公司將台灣列入營運風險

美企憂心台海緊張 116家上市公司將台灣列入營運風險
封面故事／騙子隔空施法？老公深信不疑、旁人攔不住

封面故事／騙子隔空施法？老公深信不疑、旁人攔不住
封面故事／華人存款被盜自救：投訴、報警、告銀行

封面故事／華人存款被盜自救：投訴、報警、告銀行