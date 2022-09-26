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主菜 輔菜

〈心有所感〉潘健生

參加宴會或朋友聚餐，如無意外，都是八菜一湯或更多，人們把這類活動稱之為「吃大餐」。這類餐食一定有雞鵝鴨三鳥、豬牛羊禽畜及各種海鮮等。說句實話，這類大餐，豐盛是豐盛，但走出餐廳，卻有點說不出哪樣菜品最有滋味、留下的記憶最深。

三鳥、禽畜、海鮮三類食品品種都不少，滋味都有點相近，短時間內都塞進嘴裡，難免相竄。比如海鮮大餐，什麼龍膽、東星斑、海鱸、鯧魚、馬鮫、海底雞都來一款，都是魚、都是海味，就算你有再好的味蕾，也難辨出其中的差異。

其實這些都是好東西，本應細細品酌、吃出其中的妙處，現在一餐盡嘗，就如花多眼亂一樣，魚多不知其妙，是有點浪費了，於我，則像是讀了一篇面面俱到的文章，似乎都很好，卻辨不出中心、理不出主題一樣。

這是我許久之前就產生的很個人的見解：餐食，應主題突出，聚焦一味主菜，充分品嘗主菜，同類食品則畫量避免分散，甚至擾亂了主菜的滋味。加一定數量的輔菜，「紅花伴綠葉」，個人覺得更好。

有朋友請吃飯或我請朋友吃飯，都會並不認真地說說我這個意見，似乎也獲得人們的口頭認可。不過說歸說，總還是照舊點了多有雷同的「大餐」。探究原因，主要是覺得如果點得太少、太單一，看起來就不夠豐盛、很寒酸，怕被人覺得誠意不夠、吝嗇。

不過當一家人在家煮食或外出用餐，我是會實行我這個想法的。比如某天，想吃海鮮，我會確定一款主海鮮，就以此為核心菜；又比如確定主海鮮為花蟹，烹製方法為「薑蔥炒花蟹」，確定以後，我會買足夠量的蟹，備足配料，然後精心炒作，充分將蟹與薑蔥料酒合成的美味調動起來，讓花蟹的滋味立體鮮美，占據這一餐的絕對主導地位，確保食者吃得充分、痛快、難忘和滿足。

在家煮食，我一般實行這種「主菜配菜」法，偶爾請朋友聚餐也如此。我注意到，過了很久，參與者大都還記得那一頓餐食的主題菜，並作為新一輪餐聚席間的談資。

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