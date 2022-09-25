還記得兩個星期前的一個周日早上，突然接到哥哥電話，因為工人姐姐早上快測呈陽性，打電話通知我速速接走媽媽，讓老人家留在我家進行隔離，以免受到感染。一下子大家好似如臨大敵，分頭行事，老公接走岳母，哥哥安排通知衞生署及登記居安抗疫。

當晚就有專車接走工人姐姐入竹篙灣隔離中心，作為緊密接觸者，他們一家四口就留在家中自我隔離和監察，定期上載快測資料。我也不敢怠慢，每天安排媽媽進行快測，並為她準備三餐食物。

這個突如其來的7天隔離安排，卻為哥哥一家帶來一個不一樣的假期。因為完全不可以外出，只能夠在居家範圍內活動，原本以為時間好難過，但結果卻出乎意料。這可能是女兒長大出外工作後的第一次，一家四口放下工作，閒話家常、齊煲劇、清潔及下廚，一同回憶童年樂事，每天都哈哈大笑。

媽媽在我這邊的生活，就只管著吃、睡、看電視和散步，是難得的清靜，讓她放下家中的煩瑣；沒有事情要老人家操心，專心休養生息，人也開心了，也是意外收穫。

沒人會希望染疫或被隔離，但既來之則安之，最要緊是你抱著怎樣的心態去面對。在疫情 嚴重期間，接種疫苗 ，做足防疫 措施，抱持正向思維，日子難過總會過。