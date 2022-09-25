我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

熱帶風暴伊安逼近 德桑提斯頒布全州緊急狀態令

分析：中加大軍事恫嚇 台成國際議題 美更不能退縮

也談「我的筆記本」

〈心有所感〉盧威

拜讀港副「我的筆記本」一文，卻觸動了我的筆記本情結。與香港文友的筆記本相比，我的筆記本有兩個不同。

首先，我的筆記本是不用買的；我年輕時在上海讀的是有機化工專業，但卻喜歡舞文弄墨。六○年代末，我便開始撰寫雜文隨筆，向報刊投稿。「文革」開始後，上海的報刊取消了投稿稿酬制度，取而代之的是寄送不同顔色塑膠封面的筆記本，內地又叫「工作手冊」，累積起來，我倒也有好幾十本。

這些筆記本封面上印有「解放日報」、「文匯報」等燙金字樣，有了這小筆記本，好像是某個大媒體出來的記者，看上去似乎滿吃香，難免有點沾沾自喜，自我感覺良好。

再則，我在撰寫雜文隨筆時，喜歡拜讀其他人寫的漂亮文章，讀到精采之處，我就隨手摘錄在筆記本上，筆記本便成了我「文抄功」最理想的「載體」。久而久之，摘抄他人名言佳句，竟滿足不了我的「求知欲」，我便對拍案叫絕的雜文，一個字一個字從報刊抄寫在筆記本上，一邊讀，一邊抄寫。

幾年下來，我的「雜文手抄本」累積了十多本之多，成了我「另類工具書」，至今我仍保存著。我的筆記本「妙用」，讓我的繁體字寫得更工整有力，「爬格子」頁面更受編輯先生青睞。而且，我的寫作能力不知不覺提升了不少，特別是對雜文隨筆主題的拿捏，對事件的剖析，並對事物提出新的視角與見解，均得益於「手抄本」的累積。

看來，香港文友與內地文友、海外文友寫稿都離不開筆記本，其確實能發揮「撰稿功能」，亦是我們的「良師益友」。

香港

上一則

楊德昌「獨立時代」修復版 紐約影展經典重現

下一則

查爾斯頓和老橡樹

延伸閱讀

港星劉嘉玲悼女王 內地網友轟賤得可以、重提裸照事件

港星劉嘉玲悼女王 內地網友轟賤得可以、重提裸照事件
警方微信「港漂報案室」建功 救了老婦380萬

警方微信「港漂報案室」建功 救了老婦380萬
逆向隔離安排 李家超：目標持續長期運作

逆向隔離安排 李家超：目標持續長期運作
港府財政司：大灣區是香港融入國家發展最佳切入點

港府財政司：大灣區是香港融入國家發展最佳切入點

熱門新聞

倩華∕圖

媽寶老公與惡婆婆（上）

2022-09-24 02:02

天生段子手

2022-09-18 02:02
全球第一間以拉麵摘下米其林一星的「蔦」，創辦人兼主廚大西祐貴突傳離世消息，享年43歲。(取材自官網臉書)

拉麵迷慟 全球第一間米其林一星拉麵 「蔦」創辦人逝

2022-09-23 20:41

尋找自己的桃花源

2022-09-17 02:02

包租婆養成記

2022-09-19 02:02
五顏六色彩虹沙拉。（曉亞．圖片提供）

活在當下

2022-09-22 02:02

超人氣

更多 >
哈利最畏懼的王室成員竟是親姪子喬治 原因是...

哈利最畏懼的王室成員竟是親姪子喬治 原因是...
三鐵美女穿高衩緊身服比賽太露骨？裁判：服裝合規定

三鐵美女穿高衩緊身服比賽太露骨？裁判：服裝合規定
美西房市急凍 西雅圖交易跌34% 最快冷卻20城加州占6個

美西房市急凍 西雅圖交易跌34% 最快冷卻20城加州占6個
被俄軍俘虜後身體「變形」 獲釋烏軍前後照片差異驚人

被俄軍俘虜後身體「變形」 獲釋烏軍前後照片差異驚人
歐洲人備戰寒冬 中國「取暖神器」熱銷 1個月出口129萬條

歐洲人備戰寒冬 中國「取暖神器」熱銷 1個月出口129萬條