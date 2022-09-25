拜讀港副「我的筆記本」一文，卻觸動了我的筆記本情結。與香港 文友的筆記本相比，我的筆記本有兩個不同。

首先，我的筆記本是不用買的；我年輕時在上海讀的是有機化工專業，但卻喜歡舞文弄墨。六○年代末，我便開始撰寫雜文隨筆，向報刊投稿。「文革」開始後，上海的報刊取消了投稿稿酬制度，取而代之的是寄送不同顔色塑膠封面的筆記本，內地又叫「工作手冊」，累積起來，我倒也有好幾十本。

這些筆記本封面上印有「解放日報」、「文匯報」等燙金字樣，有了這小筆記本，好像是某個大媒體出來的記者，看上去似乎滿吃香，難免有點沾沾自喜，自我感覺良好。

再則，我在撰寫雜文隨筆時，喜歡拜讀其他人寫的漂亮文章，讀到精采之處，我就隨手摘錄在筆記本上，筆記本便成了我「文抄功」最理想的「載體」。久而久之，摘抄他人名言佳句，竟滿足不了我的「求知欲」，我便對拍案叫絕的雜文，一個字一個字從報刊抄寫在筆記本上，一邊讀，一邊抄寫。

幾年下來，我的「雜文手抄本」累積了十多本之多，成了我「另類工具書」，至今我仍保存著。我的筆記本「妙用」，讓我的繁體字寫得更工整有力，「爬格子」頁面更受編輯先生青睞。而且，我的寫作能力不知不覺提升了不少，特別是對雜文隨筆主題的拿捏，對事件的剖析，並對事物提出新的視角與見解，均得益於「手抄本」的累積。

看來，香港文友與內地文友、海外文友寫稿都離不開筆記本，其確實能發揮「撰稿功能」，亦是我們的「良師益友」。