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大腿摸到胯部 吳恬敏曝遭「菜鳥新移民」資深製作性騷

投資人情緒2008來最悲觀 高盛：經濟衰退硬著陸難避免

沒有方向感的人

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

那天約了倫敦友人茶敘，最後一次跟她通電話時，她說剛離開了地鐵站。由地鐵站步行至約定的餐廳，大概只需5分鐘，但已經過了15分鐘了，仍未見她的蹤影，怎麼了？

急忙再打電話給她，那邊廂傳來的聲音明顯是有點震顫：「我找不到餐廳啊！」我嘗試以緩慢的聲調來安定她的情緒：「別急，妳現在在哪個位置？」

根據她斷斷續續的描繪，她該是朝著相反的方向走了。我再提醒她餐廳所在地的街名，她竟然反問：「街名怎麼拼？」

天啊！她連正確地點的街名也不清楚，難怪她會迷路，此刻她就有如處身於迷宮裡吧！難以置信的是，我們已曾多次相約在這家餐廳會面，怎會仍走錯路？沒錯，過去幾次她都是和丈夫同行的，這天她的丈夫有事沒來。

也就是說，她是習慣了出門就跟著丈夫走，根本從來沒有開啟腦袋去認路。今天沒有丈夫當「盲公竹」（導盲杖），她就迷路了。

時常自稱「沒有方向感」的她，在自己居住的城市卻每天都會自行駕車出入，完全沒有問題，為甚麼離開了舒適圈，就旋即像個小孩，要拉著大人的衣尾走？

其實，我是不相信「沒有方向感」這回事的，只有「依賴」和「惰性」。出門前，只要先做點功課，google地點的周圍，好讓腦袋存了個mental map（心理地圖），到達時再開啟手機隨著走，這樣走遍世界各地每個角落，都沒有難度啊！

友人終於出現了，見她在餐廳門外轉了一圈，又氣急敗壞地往外走，我要急忙跑出去叫住她。

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