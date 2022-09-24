什麼是「慳」？「慳」字可以有褒義，粵語說「慳錢」是指省錢，即減少開支，這裡的「慳」解作節儉；粵語「知慳識儉」，也作如是解。節儉是美德，卻要恰如其分，即粵語的「應慳則慳」，但如果是「不應慳而慳」，那就不是節儉，而是吝嗇了。「慳錢」就是省錢、減少開支；如果要形容一個人揮霍無度，可以説「洗腳不抹腳」。

其實「慳」的本義是吝嗇。「慳」字是形聲字，從心，堅聲。左旁的心字，表示「慳」與性情有關，而若要強調「慳」的吝嗇特點，也可說「慳吝」、「慳嗇」。至於粵語的「慳錢」應是源自宋代，本來的意思指的是質料薄劣的紙幣，不是指省錢。

如今香港 各行各業的打工仔都因為疫情 肆虐而身受其害，如何「慳錢」的策略也大受歡迎。有建議認為假若每日起慳1元，一年下來便可慳得365元。也是一筆小儲蓄 。也有人嘗試每月月初從銀行戶口取指定金額的錢，之後一個月的家用、生活開支、娛樂消費都只會花這筆錢。但知易行難，這個方法適合極有自制能力的人，少些定力都難以實現。

除了慳錢，「慳」字還有其他涵義，但都屬貶義。例如「緣慳一面」的「慳」，指缺乏；湯顯祖《紫釵記》有句謂「這恩愛前慳後慳，這姻緣左難右難」，這裡的「慳」解作阻滯；王實甫《西廂記》有句謂「這是先生命慳，須不是紅娘違慢」，而所謂「命慳」，指命途窮困。

至於佛學說「慳」，梵文是matsara，是十種小隨煩惱之一，其特點是隱祕已得利益，或是不能忍受與他人分享自己利益。佛經講慳有五類，住處慳、利養慳、稱讚慳、財帛慳、佛法慳，而最常見的慳，應是財物不肯施捨。