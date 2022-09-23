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鞠躬盡瘁

〈亦莊亦閒〉莊偉茵

得悉英女王伊麗莎白二世辭世的消息，十分惋惜。她在位70年，一直盡忠職守，在離世前的兩天，還親自接見特拉斯並任命她接替強生，成為英國首相，真正做到鞠躬盡瘁，死而後已。她的離世也許是象徵著英國一個時代的終結，舉國哀悼。

她擁有傳奇的一生，25歲登基，是英國歷史上最長壽的君主，是英國人的精神領袖。她可以說是美貌與智慧並重，在她身上體現大英帝國的禮儀和風範。

在她身上，你學懂什麼叫做衣裝稱體；她的一舉一動，都備受關注，所到之處，一定有大批民眾夾道歡迎。

她和王室成員的生活，成為媒體爭相報導的話題。本來四代同堂是一種福氣，可以享受兒孫福的英女王，卻因為媳婦以至孫媳婦無法面對公眾輿論而鬧出不少新聞。但無論家中發生任何事情，她總會表現冷靜、沉著應對，以顧全大局。她的每次講話，對英國國民就有如定海神針，穩定民心。

香港，不知為何人人叫她做「事頭婆」，我們對英女王的認識從小開始，記憶中，每晚凌晨，電視台就會播放英女王頭像及英國國歌；郵票和硬幣都用她的頭像做標記；還有每年4月21日有女王壽辰假期，不用上學。

在這亂世之時，查理三世以73歲之齡出任英王，能否承傳英女王以餘生奉獻國家及國民，已經變得不重要。伊麗莎白二世的功過將會由歷史定奪，但她的風采將會永遠留在英國人的腦海，無法取代。

英國 查理三世 香港

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