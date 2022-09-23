「煩惱」一詞，用得最多的是佛家。這個字來自梵文的Klesa，還可以有其他的譯法，例如結使、雜染、不淨等。佛學的「煩惱」具有汙染的本質，與中文「煩惱」二字的原來意思，未必可以完全相應。

因煩惱而生苦，佛學也講苦，難怪佛家會用「煩惱」二字。《攝大乘論講記》說：「佛法本不外乎轉迷啟悟，轉染成淨的行踐。轉迷啟悟與轉染成淨的關鍵，即是知。」「知」就是明理，也就是明白因果；若不明因果，或對因緣果報產生錯誤認識，就是「痴」，又稱為「無明」。無明是煩惱的根源，無明本身就是煩惱。

無明煩惱是學佛的最大魔障之一，因為煩惱能障蔽內心原有的真如佛性，所以又稱做蓋或障；它盤纏在心中，像是重重絞繞的繩索，所以又稱結或纏；它能束縛身心，使不得自在，所以又稱縛；它像汙垢，能汙染心性，所以又稱垢；它像塵埃，使身心勞頓，所以又稱塵勞。

一般人所理解的「煩惱」，是快樂主義式的，沒有煩惱便能快樂，這當然不符佛法，因為佛法認為，煩惱因無明而來，無明即煩惱，而煩惱對應人的「五受」(除了苦受、樂受、不苦不樂受這三受外，還加上喜受和憂受)，因此快樂也是一種煩惱，因樂而生貪念，中了無明之毒。

西方人講煩惱，不同於佛學從人生的價值觀入手，而是從技術層面切入，去掉煩惱等於減壓，減少壓力人就會自在，因此教人說出壓力(談話)、寫出壓力(寫作)、呼出壓力(深呼吸)、跑出壓力(跑步) 、打出壓力(打沙包)、泡出壓力(浸浴浸腳)、甩出壓力(甩手)、唱出壓力(唱歌)、坐出壓力(靜坐)。如欲治標，這未嘗不是好的辦法。