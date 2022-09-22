這周外出時都不自覺地選了黑色衣物。在倫敦的巴士或地鐵 車廂裡，也特別多人穿著黑色，也許大家是不約而同以自己的方式來悼念英女王的逝世吧。

在街上被訪問的一名長者說：「我出生以來七十年啦，她都健在；現在她走了，我感到好失落。」英女王走了，儼如很多人的嬤嬤走了。她生前德高望重，是家中的定海神針，她走了，給後人留下了什麼回憶？

幾乎所有認識她的人都形容她為仁慈、沒有架子。即使是反對帝制的人士，都鮮少會對英女王做個人抨擊，倒有人會說：「哈！她一生都穿著光鮮亮麗、跟周圍的人握手，有沒有建樹呀？」

我見過不少大人物跟人握手時，都是手握著你的，但眼睛卻瞟到別處去，敷衍得很。沒有人像英女王的真誠稱職，她跟許多人握手時，雙眼都會誠意地瞧著對方，擁有超強親和力。

也有不少人形容她為人幽默。不過是三個月前，從英女王跟柏靈頓熊拍攝的短片，可見一斑。九十六歲高齡要任你舞，還要拍定焦鏡頭對著空氣做反應，少一點幽默感的人也不會依你呢。

當查理三世 登基演說時，我瞧著旁邊的威廉 王子看，此刻他心裡會否掠過想法：「若媽媽仍在世那多好！」不會了，有黛安娜在，誰人都會淪為配角。

看卡蜜拉永遠低調地走在查理的後半步，完全符合既是太太、又是保母的角色，難怪女王老早已接受她了。