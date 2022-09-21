近聞香港 歷史悠久的「蓮香樓」結業，頗有感觸。「蓮香樓」無疑是代表香港人的飲茶文化，但真正認識這古老茶樓的人相信不多，以我們接近八十歲的這一代，在年輕活躍時已甚少或根本未去過這茶樓，主要是因為，經營者後繼無人，逐漸跟不上潮流，幾十年不變，並且還在不斷的退化。

為了生存，業者不惜將貨就價，品質和服務不斷下降，吸引不到年輕人，而老年的常客又不斷凋零，倒閉是遲早的事，它能拖延到今，已是一個奇蹟，令人不勝感慨。不管怎樣，由於它有悠久的歷史和曾經是粵式茶樓的佼佼者，它的結業算是代表了一個時代的終結。

「蓮香樓」代表的是老一代的茶樓，比較側重個人服務；一盅兩件，看一份報紙，舒緩一下身心，而新的一代的茶樓比較側重群體聚會，屬於一種社交活動的場所，情況已有明顯的變化和進步。

香港人口稠密，百業興旺，交往頻繁，生活忙碌。人們希望能找到一個歇足點，吃一些小點，舒緩一下，順便作一些短暫交際或生意交往，於是茶樓便應運而生。由於社會有許多不同階層和有不同的需要，因此便有適合上、中、下層不同等級的茶樓出現，百花齊放，各具特色。

由於需求大，雖有競爭，他們都有基本茶客，各有很好生存的空間。近年更因時代改變，多了新一輩茶客，並誘發起新的競爭，於是各出奇謀；有的以在點心創新作招徠；有的以新舒適裝潢作號召，爭取生意，與以前的舊式茶樓大異其趣。這種新趨勢，對廣大的市民來說，是一件好事，起碼多了許多不同的選擇，到處不愁沒有落腳點，而且還可以豐、儉由人，各適其適，飲茶的風氣由此更加旺盛。

我在年輕工作的時候，由於喜歡交際，每天至少有早、午、晚三次茶聚，像我這樣的人不少。每次茶聚時間不長，不見不歡，何況酒家肯預留桌椅配合，帳單自付，沒有人占便宜，因此茶聚非常受歡迎和普遍。偶爾有人藉代某人付帳單，做一些順水人情，所謂「請飲茶」。我每日會相約不同的群組；早茶是晨早上班前會見相熟的街坊鄰里；午茶是午膳時的商務交往；晚茶是下班後不久約會同事和朋友聊天，三處茶聚地點不同，弄到整日忙得不可開交，常因此而延遲晚餐時間卻毫不在乎。

由於同好人多，所謂物以類聚，我們的三組人數還常不斷增加，自成一角。有時甚至因人數過多，要另覓新場地開闢新天地。

別小看這些群聚，什麼人才都有，只要談得投契，便很巧合地聚在一起，如果懂得聯繫，可以發揮意想不到的作用。我在一次午茶時遇到一名燦老闆，他曾誇耀地跟我說，「我們每日有這種聚會，能交到八方朋友，只要我有興趣，有哪一種行業我不能做？」他此言不虛，我也看出其中的竅門。

舉個例子來說，如果有人建議他做「建築」，他雖然不懂，但只要他會接通這行業的人脈，人才、資本便不愁，並可立即籌組一間建築公司。由此可見我們這種茶聚，非同一般，接觸面廣泛，若能夠善於利用，結果完全不是空中樓閣。