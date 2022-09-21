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孩子，乖乖撐下去

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

我follow了Gatsby已經有多年，看著這頭三色柯基犬，我在偷偷思念著以前飼養過的Bowie，牠倆幾乎有九成相似。

Gatsby不僅外形英俊，性格也相當乖順，是所有主人都會愛死的寶貝。Gatsby是好命狗，牠的大隻仔主人愛牠無微不至，這個大男孩外形魁梧，但卻比任何人都心思細密。無論他是煮水餃或千層麵，都必然會多煮一份適合狗吃的給Gatsby呢。每次看著這隻狗和主人的短片，心裡滿是快慰。

可是，最新發放的短片卻讓粉絲心碎了，主人宣布，八歲的Gatsby不幸患上鼻腔癌。

大隻仔在親述愛犬患病經過時，眼淚滴湧出來，噩耗正朝他當頭壓下，壓碎了他的心。狗狗儼如是我們的孩子，別人家的孩子有難，宛如我的孩子有難，我同樣會難掩惴惴不安的情緒……孩子，要乖乖撑下去呀。

萬萬也料不到，狗狗不停打噴嚏和扯鼻鼾，已是鼻腔癌的初期病徵，直至主人發現Gatsby流鼻血，照電腦斷層掃描才發現病情已相當嚴重，腫瘤已有擴散跡象。

真料不到先進城市如舊金山，竟然找不到獸醫可緊急診治Gatsby，有些排期竟要等上兩個月。幸好有網友相助，讓Gatsby到UC Davis填補別人剛取消預約的空缺。

這所大學擁有設備最完善的獸醫醫院，我也曾親往參觀。Gatsby就交給他們吧，我們此刻就只有誠心禱告了。

舊金山 腫瘤

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