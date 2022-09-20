年少時，父母無論說什麼，我都深信不疑。還記得媽媽說過，躺在沙發上吃飯會變成一條蛇，我竟也毫不懷疑。

記得兒時常聽到的一句話：「講大話（謊話），甩大牙！」後來才知這是「善意的謊言」，而對用謊言來教孩子們不說謊言，卻未覺得有何不妥。又說吃飽後跑來跑去會致盲腸炎，雖無醫學 根據，偶爾感到肚子有點不適，仍不免自責飯後為何不多坐一會。還有坐上他人坐暖的凳子，會生痔瘡，故屢次站在擁擠的電車裡，終於等到身邊有人下車，還是不敢立刻坐下去。這些無稽的傳說，我都曾信以為真。

奶奶每次煲生魚湯，都大力把魚摔在地上，至少摔三次，說是要確定魚死後沒有四隻腳伸出來，不是「化骨龍」才放心吃。話雖可笑，此做法在當年卻很普遍，我想該因此魚過於生猛，非如此難以下鍋吧。

我在一個頗迷信的家庭長大，費解的傳說和禁忌特別多。例如從外面回來，要坐一會兒才可進廁所，所以哥哥和我每次放學回家，總要爭先恐後，鬥快把屁股在沙發上點一下，然後衝去占據家中唯一的洗手間。

又如不可把自己的生日告訴小朋友，以致我到大學才第一次與朋友一起慶祝生日。那時根本不知有「隱私 」這回事，相信是怕別人會用這些資料來做些有害的事情吧。至於每逢初一、十五不可洗頭，就完全是迷信了。

有些搞笑的「預言」，我也照樣傳輸給兩個女兒。例如吃飯時不可把飯粒剩在碗裡，否則未來配偶的臉上會生暗瘡，不漂亮；這是教她們不可浪費食糧，並非有意撒謊。又如多人在同一時間爭廁所「辦大事」，很快就會下雨。這是從奶奶那兒聽來的傳說，話雖荒謬，但很多時候又很準，也許因為下雨之前，那低氣壓會令人的大腸更為活躍吧。

由妄信、輕信到迷信，都是把邏輯撇開，不講道理地深信某種超自然力量對我們的影響。尤其是幼時，爸媽是我們心中萬能的主宰，總不會質疑他們的話對不對。如對神、鬼和風水的存在，即使明知不合情理，也寧可信其有，不敢信其無。不過實際上，又確有不少傳說不由得你不信。

如數年前一個早上，有一隻蝴蝶飛入我家陽台，停留很久，我還拍了照片。當晚我們接到電話，得知年邁的岳母安詳離世。此時女傭便說，她已有此預感，因為在她們菲律賓老家，相信蝴蝶就是替逝者來向親人道別的，非常靈驗。自此我每次見到蝴蝶，都不由得有點戒心。

我是學物理的，萬事以邏輯和科學推算為原則，但有時有些事情明知經不起考證，還是去做。如不會把鏡子對著床掛，或把鞋子放在鏡前；每到晚上12時，更是不會照鏡子等。記得第一次入住以猛鬼聞名的台北君悅酒店時，經理要先敲敲門才讓我進房。從此去住任何酒店，我都會照做如儀：先敲敲門，再把房內所有電燈開亮，然後拍拍床鋪、扭開水龍頭、沖沖廁所；衣服不可掛在牆上，鞋也不會放得太整齊。不怕一萬，只怕萬一，幾個「小動作」可換來一晚好覺，何樂而不為呢？

因妄信傳說而做些小動作，發覺非我一人。上周家裡打牌，姨媽贏了首局，忙偷偷拉拉褲頭。我見狀打趣說：「哎！『食頭糊，輸甩褲。』妳怕啦？」即引起哄堂大笑。