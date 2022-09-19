20幾年前我們夫妻和一個未成年的孩子從中國大陸移民 來美國之後，租住朋友的兩層獨立屋樓上。

這個獨立屋的樓下有60多平方米的地下室，房東 租給一個50幾歲的莫斯科移民母子，大約25平方米的大廳，不到10平方米的小房間，還有廚房和洗手間。在美國，母子兩人這樣的居住面積是比上不足比下有餘，把房子布置一下，還是很溫馨的。

但是她喜歡堆積舊物，有一次我到地下室找她，才發現裡面只留下一條可以勉強走過的通道，通道兩旁都堆積著一人高的雜物，搖搖欲墜。大廳裡除了她的一張中號床鋪和幾張舊桌椅之外，都是裝滿舊物的紙箱和塑料袋。小房間裡除了放著她兒子的一張單人床之外，已經沒什麼地方擺放東西了。

地下室有兩個車位，她可以使用一個，但也是堆滿舊物。據說她還是某大黨派的黨員，黨部給她發的文件特別多。

這個女租客沒汽車 ，給人家做家政，平民打扮，每天早出晚歸，看來收入不是很高。

她的兒子20歲左右，個子很高長得很帥，在讀書還是工作我不得而知。他開著一輛破舊的老爺車，三天兩頭壞掉，常常看他鼓搗很久，汽車才發動。我有家人做晚班，白天要休息，常常被他的馬達聲吵醒，很無奈。

他們母子和我們同一個大門出入，平時碰面只是點頭問候而已，很少和我們說話。也許我們都是移民，英語都不好，溝通就更難了；我也從來沒有看到客人到她家拜訪。

幾年後，她付不起房租，被房東追討，拖欠了好幾個月的房租後，母子就不得不搬走了。搬走之後，留下了一屋子和一車庫的垃圾。她的破舊家具幾乎都沒帶走，還有很多歷年的水電費帳單和一些舊文件、舊書報也沒帶走。

記得那些年，我的朋友吩咐我，在美國，歷年的帳單都要保存，尤其是稅單，說不定以後查帳要查個十年、二十年的，留下有益無害。我來美國之後，曾經看過幾位去世的長輩，他們的遺物也都是一箱又一箱的帳單和文件，有的是生前20幾年的帳單、稅單和舊書，看來喜歡保存舊文檔的，大有人在。

我們花了很多時間幫房東把女房客的垃圾處理掉，她兒子的那輛破舊老爺車在他們搬走之前就壞掉了，也不拖走，車子停在家門口很久，最後房東打電話讓專門處理舊車的管理單位拉走。

我以為他們母子走了，以後再也不必聯繫了，可是兩、三年之後，我發現她流落街頭。她常常推著一輛裝滿生活用品的商場購物車，在附近的一家商場前停留，車上有未張開的帳篷，不知她晚上在哪裡露宿？她衣服髒舊、頭髮凌亂，唯有眼神勉強裝出笑容。

有一段時間，這個女租客消失了，大約一年之後，又看到她推著滿是衣物的購物車和小帳篷，在幾英里之外的社區中心停留。她瘦弱多了，一個瘦弱的老年婦女，多少年了，還是這樣無家可歸。

她搬出去20幾年了，但我的信箱還時而收到寄給她的信，我總是把信送回原單位。她現在已經80幾歲了，她還好嗎？還有她那個20幾歲的兒子呢？從他隨母親搬走之後，就再也沒有看過他。