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女孩粗魯是誰教的？

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

看她有稜有角的臉孔，不難給人不好惹的感覺。她的嘴唇一直堅定地緊閉著，看著我的眼神不太友善，也許是還沒搞清楚我是誰吧：難道這人又是什麼補習老師或某某導師？

「她呀，真讓人頭痛，女孩子家，但就粗粗魯魯的，都不知怎麼會這樣。」

這名六歲女孩是這家中獨生女，聽說他們家族多房，只有他們這房生孩子，女孩是名副其實的掌上明珠。真奇怪，孩子是否斯文有禮和擁有高尚氣質，卻往往與身上是否穿著華服，或是否家住豪宅，是全無關係的。

女孩開腔了：「我肚子好餓呀！我要吃薯片！」她扯高嗓門喊，帶有點威迫的意圖。媽媽也不甘示弱，對準她咆哮：「就要吃飯了，還吃零食？不准呀！」母女生氣對峙一番，最後菲傭姐姐給她端出了一小碟葡萄。

「有沒搞錯呀，葡萄有籽呢！」女孩隨意將嘴中葡萄籽吐出，散落在茶几上。「Maria，為什麼葡萄有籽呢？」媽媽向著廚房大叫，聲音很猛。

爸爸下班回家了，以為他會溫柔地抱抱女兒，誰知他又是大喊：「媽咪說妳背書才得70分，怎麼會這樣，妳想死呀！」

晚飯時，女孩將每隻雞翅熟練地只咬了一口，然後將剩下的放進媽媽的碗裡。媽媽吃完直接吐出，雞骨散落在飯桌各處；爸爸吃完茄汁蝦，蝦殼汁液散落在飯桌四周……。

女孩是否斯文有禮和擁有高尚氣質，是該從小悉心培育的，而最佳導師，應該正是自己的爸媽呢！

尚氣

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