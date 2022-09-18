香港 是個高樓林立的城市，像我這樣常年在辦公樓裡工作的人，一到午飯時間，總是習慣走出高樓，與同事們一起找各種吃飯的地方。有閒的時候，吃是一種樂趣；而事多忙碌的時候，午間一個小時吃什麼？就成了一種負擔。

我的老闆C先生，一個年輕有為的金融專業人士，職場上精通業務、多謀善斷富有領導力，而在午飯這件事上，每次只要他在，我們都是去有「四寶飯」的餐廳，因為他這個一成不變的選擇，直接把午飯化繁為簡，還真是挺好的。受他影響，不知不覺中，我也特別關注起四寶飯了。

四寶飯，顧名思義就是有四樣不同的菜，是港式餐廳中很常見的一款。無論是茶餐廳、冰室、快餐店、還是街面的個體小店裡，菜單上一般都能看到四寶飯的名字，有金牌四寶飯、至尊四寶飯、皇牌四寶飯、招牌四寶飯、港式燒臘四寶飯、燒味四寶飯等等。

四寶飯在各家店裡，除了有不同形容詞的名稱，四寶的內容也不盡相同，味道各有千秋。第一寶叉燒，占有不可或缺的主打地位，沒有叉燒的四寶飯極少見，叉燒是用豬肉加上蜂蜜等醬料烤製而成的，色澤紅潤、香嫩可口、味美甜蜜，即使不常吃肉的我，時而吃上幾塊也是會讚不絕口的；第二寶油雞或燒雞或雞翅，油雞肉質鮮嫩，燒雞皮肉皆香，好吃的雞翅一般是給配上兩隻；第三寶燒鴨或燒鵝或脆皮燒肉或紅腸，燒鴨質嫩酥香、燒鵝噴香濃郁、脆皮燒肉油而不膩、橢圓形的紅腸片片精良；第四寶鹹蛋或溏心蛋或滷雞蛋 ，鹹蛋一般是半顆，而溏心蛋和滷雞蛋的話，一般是一顆蛋切成對半開。

無論怎樣搭配的「四寶」，排列有序地平鋪在白米飯上，幾條綠色的蔬菜放在邊上護航點綴，每次看到四寶飯登場，看著C先生神情自若，津津有味吃四寶飯的樣子，又看到湯汁滲透進白米飯，都覺得是一頓豐盛可口的美味午餐。

有一次午飯後走回辦公樓的路上，天氣晴好，就在室外坐著喝杯咖啡 ，咖啡上面心形的拉花細膩入微，順滑的奶泡，帶來好口感、好心情。那次午間的閒聊，本想隨意問一句為何是選四寶飯而不是其他？轉念一想，問也多餘，也許職場中經歷過的飯局、出入高檔餐廳的必要應酬，不如一頓平凡無奇、樸實無華的四寶飯吃得舒心又舒服。

還有一次C先生中午時間有海外會議，我們就在飯後回去的路上為他帶飯，沒想到離辦公樓最近的快餐店裡，居然沒有四寶飯。於是當把盒飯放在C先生面前的時候，我對他說：「今天只有二寶，你的另外兩個寶休假了，外出去旅遊了。」

C先生抬頭看著我，笑了，然後，欣然接受。