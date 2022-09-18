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煩惱皆因強出頭

〈六合飛翔〉岑逸飛

談起煩惱，便想起了《增廣賢文》的金句：「是非只為多開口，煩惱皆因強出頭」。《增廣賢文》是一部古訓集、民間諺語集，其內容匯集了為人處事的各類警語，儒釋道思想都各有體現，頗有哲理性，但作者不知是何許人，書名則最早見於明代萬曆年間。

人生在世，為什麼有這麼多的煩惱？是多管閒事，還是因為放不下、看不開？是把自己看得太重要了，抑或是把別人看得太愚蠢呢？「煩惱皆因強出頭」，「強」在這裡也有兩個讀音、兩個意思；一個是讀如「勉強」之「強」，意思也是「勉強」，即不自量力、代人出頭、自招煩惱；另一個讀如「強行」的強，意思是雖有強大的力量，但天時地利人和都不配合，強行出頭，難免會受人打壓或排斥。

中文的「煩惱」，「煩」與「惱」是兩個概念。所謂「煩」，從頁從火，頁指頭，火指熱，《說文》謂「熱頭痛也」，因熱而頭痛，頭上發熱則生火，有火便難從容，因而會煩躁；「煩」則躁悶，故說煩悶；「煩」也嫌瑣碎，故說煩瑣；「煩」更令人怕繁怕亂，「事愈煩則亂愈生」，因此會煩厭。人生不如意事十常八九，煩人煩心之事經常圍繞身旁，一旦耐煩不了，便會生氣，名之曰「煩惱」。

「惱」字的意思，《說文》謂「有所恨也」，因「惱」而發怒，而怨恨，而有惱火以至有苦惱。「惱」而生苦，佛學也講苦，難怪佛家會用「煩惱」二字。清代的養生專家石成金有首著名的《莫惱歌》：「莫要惱，莫要惱，煩惱之人容易老。世間萬事怎能全，可嘆癡人愁不了。任你富貴與王侯，年年處處埋荒草。放著快樂不會享，何苦自己等煩惱……。」

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