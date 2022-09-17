甫聽聞倫敦唐人街外圍的Shaftesbury Avenue，開設了一間港式茶餐廳，港友都雀躍萬分，旋即要組隊前往品嘗美食 。

真奇怪，倫敦的華人 餐館普遍食物水準頗高，基本上香港 有的，這裡都有，唯獨就是從來都找不著一杯像樣的港式絲襪奶茶，真吊癮。這間新店標榜為港式茶餐廳，港式奶茶一定不能缺吧，單是想像已教人高興呢。

聽說該店開張以來，天天都大排長龍，於是相約友人於11點45分在店外等候，距離餐廳開市時間只有15分鐘，我們竟然是首隊到達的客人，情況並非想像中的熱鬧呀！

豈料不過是五分鐘後，排在我們後面的已有20多人，到12時該店開門營業時，蜂擁而至的客人已秒速將上下兩層的桌子填滿，門外那條長長的人龍，怕要等上一小時了。

一坐下來，大家都忙著將餐牌的食物瞟上瞟下，小小餐館竟能提供百多款食物選擇，充分發揮了港式茶餐廳的超能傳統。

餐牌上有一款食物馬上吸引了我的眼球──港式雲吞麵。算了啦，在倫敦從沒聽過什麼竹昇銀絲麵，即使是零吞麵，食肆都只是選用現成品牌而已。但再仔細看，這家一碗雲吞麵竟然賣超過港幣110大元（約14美元），不會是幌子吧？！

終於揭盅！那碗昂貴的雲吞麵如何？湯似滾水放鹽、麵身微微發脹、雲吞該是最少放了幾天的霉貨……，難吃到想哭。

那杯港式奶茶濃卻不滑，袖珍版咖哩魚蛋豬皮倒是古早味道，其他的則一般而已，十分失望！