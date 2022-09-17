我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CIA副局長：習近平告知解放軍 至2027年具武統台灣能力

加州通膨紓困金下月發放 個人年收入低於25萬可領

順天而行

〈六合飛翔〉岑逸飛

基因工程又稱遺傳工程、基因操作、基因修飾、重組核酸技術，是一種使用生物技術直接操縱有機體基因組、用於改變細胞遺傳物質的工程，其背後的理念，是人定勝天。這說法在荀子的《天論》篇，已有詳盡發揮：「大天而思之，孰與物畜而制之，從天而頌之，孰與制天命而用之！」

但老子則有不同看法，主張「道法自然」，反對逆天而施，而是要順天而行。老子的「道」，是從不主宰、控制或干預萬物，故說「生而不有，為而不恃，長而不宰」，讓萬物自行活動，自行其事。

所謂「順天而行」，是認定天有常道，整個宇宙的運行有其一定法則，人也應按照同樣的法則行事。人既來自天地，理應法天則地，遵循大自然的規律，這是道家天人合一思想的要點。

道家肯定萬物的協和性、涵蘊性和依存性，宇宙、天地和人類是共同生存、休戚相關，彼此是個和諧的有機統一體，而若不保持這種良好的生態環境，獲得持久發展的生存空間，體驗生命的真正價值，便會是老子說的「復命曰常，知常曰明，不知常，妄作，凶。」意思是，能夠認知生命本質，回歸常道便是自然，了解自然更替即為智慧，而違背自然的輕妄舉止，往往會招致災禍。

如今的基因改造工程，把動植物的基因相互配對，已可說是違反自然機制，是典型的「不知常」和「妄作」。批評者反對使用基因工程，包括倫理問題、生態問題，與傳統及有機農業的商業利益衝突，以及由於基因技術和基因改造生物體受知識產權法律限制所引起的經濟關注。

可惜現代人不肯自我反省、自我提升，只曉得借助科學去填補缺憾，大禍臨頭時，悔之已晚。

重組

上一則

上演35年史上最久 百老匯音樂劇「歌劇魅影」明年落幕

下一則

狗咬呂洞賓

延伸閱讀

Meta員工爆查克柏格元宇宙頭像 改了40次

Meta員工爆查克柏格元宇宙頭像 改了40次
多元宇宙科做啥 唐鳳：如攜碼免換號

多元宇宙科做啥 唐鳳：如攜碼免換號
NASA研究：太空人血液細胞 發現突變

NASA研究：太空人血液細胞 發現突變
Meta和高通攜手生產VR裝置晶片 合攻元宇宙

Meta和高通攜手生產VR裝置晶片 合攻元宇宙

熱門新聞

花蓮崇德遺址出土的一顆玻璃珠，下月將啟程送到美國芝加哥實驗室，分析成分，揭開身世之謎。(圖:花蓮縣文化局提供)

台出土千年紅色玻璃珠 送芝加哥實驗室揭身世之謎

2022-09-14 23:59
珍貴藏書不該化為烏有 許多圖書館會為知名學者的捐書成立專區，圖為國立東華大學收藏詩人楊牧數千冊藏書的楊牧書房。(本報資料照片)

珍貴絕版藏書無處去 回收變紙漿 台學者嘆：會含恨九泉

2022-09-10 21:15
吳孟芸∕圖

今夕是何年

2022-09-10 02:02
草莓慕斯蛋糕。（朱晨．圖片提供）

蛋糕的滋味

2022-09-13 02:02

遷居華人區

2022-09-10 02:00
一名紅髮女子參加2008年9月7日在荷蘭布列達市舉行的「紅髮日」活動。（美聯社）

紅髮情結

2022-09-12 02:02

超人氣

更多 >
紐約華男割喉弒母案真相大白 兒子認罪恐判無期徒刑

紐約華男割喉弒母案真相大白 兒子認罪恐判無期徒刑
長沙摩天樓燒成火柱慘況曝光 傷亡人數不明

長沙摩天樓燒成火柱慘況曝光 傷亡人數不明
無視拜登警告 iPhone14拆解見中國廠商長江存儲晶片

無視拜登警告 iPhone14拆解見中國廠商長江存儲晶片
查理如何得知女王病危？目擊者：他接起電話後現場靜默

查理如何得知女王病危？目擊者：他接起電話後現場靜默
中國代表團遭禁瞻仰英女王靈柩 但仍可出席國葬

中國代表團遭禁瞻仰英女王靈柩 但仍可出席國葬