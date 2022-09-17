基因工程又稱遺傳工程、基因操作、基因修飾、重組 核酸技術，是一種使用生物技術直接操縱有機體基因組、用於改變細胞遺傳物質的工程，其背後的理念，是人定勝天。這說法在荀子的《天論》篇，已有詳盡發揮：「大天而思之，孰與物畜而制之，從天而頌之，孰與制天命而用之！」

但老子則有不同看法，主張「道法自然」，反對逆天而施，而是要順天而行。老子的「道」，是從不主宰、控制或干預萬物，故說「生而不有，為而不恃，長而不宰」，讓萬物自行活動，自行其事。

所謂「順天而行」，是認定天有常道，整個宇宙的運行有其一定法則，人也應按照同樣的法則行事。人既來自天地，理應法天則地，遵循大自然的規律，這是道家天人合一思想的要點。

道家肯定萬物的協和性、涵蘊性和依存性，宇宙、天地和人類是共同生存、休戚相關，彼此是個和諧的有機統一體，而若不保持這種良好的生態環境，獲得持久發展的生存空間，體驗生命的真正價值，便會是老子說的「復命曰常，知常曰明，不知常，妄作，凶。」意思是，能夠認知生命本質，回歸常道便是自然，了解自然更替即為智慧，而違背自然的輕妄舉止，往往會招致災禍。

如今的基因改造工程，把動植物的基因相互配對，已可說是違反自然機制，是典型的「不知常」和「妄作」。批評者反對使用基因工程，包括倫理問題、生態問題，與傳統及有機農業的商業利益衝突，以及由於基因技術和基因改造生物體受知識產權法律限制所引起的經濟關注。

可惜現代人不肯自我反省、自我提升，只曉得借助科學去填補缺憾，大禍臨頭時，悔之已晚。