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被王室耽誤的畫家？查理三世竟是水彩畫大師

從英國檔案看香港前途

〈每日驚艷〉張宏

最近在傳媒人之間，大家都留意到一本靜靜地突圍而出的著作，就是張家偉的《英國檔案中的香港前途問題》。此書令我一看便手不釋卷，經歷過1997年回歸的香港人，無不知道中英就香港前途會談時，兩國官員不時隔空交火，針鋒相對，充滿火藥味。當時看新聞，比看推理電影更刺激。

中英兩國在香港前途談判中，除了一國兩制之外，互相曾經拋出不少重大議題，包括「主權換治權」、「新加坡自治模式」、駐軍問題、「三腳凳」、香港政制發展爭議、政改爭議、「千古罪人」、「另起爐灶」等，每一件事都是編劇也想不出的戲劇化發展。

為什麼不斷互相發功？因為中國希望重新行使主權，英國卻想繼續延續影響力，兩個想法南轅北轍，互相角力。張家偉參考了近十年英國國家檔案館（National Archive）陸續解封的機密檔案，包括政府檔案、香港官員與英國政府之間的書信、電報等等，揭露政治人物在外交辭令背後的想法：一句總結，就是各為其主、各有利益盤算。

「新聞是歷史的初稿」，喜歡新聞的人，往往喜歡追根究柢，找出源頭。他在中英談判的過程中，梳理出各種鬥智鬥力的對抗。對於香港人來說，更是了解自己命運，了解這個小島歷史轉折的好書。

香港 英國 新加坡

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