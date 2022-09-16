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被王室耽誤的畫家？查理三世竟是水彩畫大師

基因工程

〈六合飛翔〉岑逸飛

美國哈佛大學政治哲學教授沈岱爾(Michael Sandel，也有譯為桑德爾)，他教授的「正義」課程，在哈佛大學修讀人數最多，課程在網絡公開後，也同樣是最受歡迎和瀏覽人數最多。其後，他將「正義」的公開講座，寫成《正義：一場思辨之旅》一書，引發人們思考當前的社會價值觀，卻未觸及未來。

他的另一本著作：《反對完美－科技與人性的正義之戰》，則是探討基因工程帶來的道德和倫理問題，不及《正義：一場思辨之旅》暢銷，但引起的爭議性極大，影響深遠。不是說基因時代來臨，還有什麼辦不到？當基因可以任意改造，人人都能打造完美的自己、訂製理想的孩子、複製心愛的寵物，那麼「人」將面臨什麼樣的挑戰和人性道德的危機？

事緣2001年底，沈岱爾獲邀加人新成立的總統生命倫理委員會(那時的美國總統是小布希)，因而引發他對倫理學和生命技術的興趣。他與一群科學家、神學家、法律學者和公共政策專家為伍，針對幹細胞研究、無性複製和基因工程進行論辯，挑起他的好奇心，令他發覺這些議題極富刺激性，值得一再探討。

「公平」或「公義」本來已不容易有完美答案，如今遇上基因工程，改變基因是否會改變人在宇宙中的地位，會否影響大自然的平衡﹖雖說透過基因工程，可以改造食物，可以為人醫治疾病，甚至可以造腎造心，但在基因工程背後，是否存在著某些隱憂？

沈岱爾的基本立場，是視生命本身是一種恩賜，人不可擅自改造生命、設計生命，讓人扮演上帝的角色，失去人應有的謙卑性，未能預見很多後患，不明白今日的好不代表明日的好，見樹木而不見森林，反而帶來更大災禍。

哈佛大學 小布希

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