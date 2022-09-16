打從兒子唸小一以來，她的喜怒哀樂便受控於兒子的學業成績上。

兒子默書一百分，大喜，媽媽高興得整天攬著兒親，笑到見牙不見眼；兒子默書九十分，媽媽眉頭緊皺，一副憂心忡忡的模樣。兒子中文測驗不合格，大事了，天塌下來了，媽媽整天橫眉怒目，漲紅了臉，隨時會發飆罵人的狀態，生人勿近

上次考試成績極為不理想，兒子的平均分只有78.9，媽媽氣得足足失眠 了一星期。痛定思痛，她決定要採用嚴厲策略，務求扭轉乾坤。

補習老師要多來兩天，兒子的嬉戲時間要全減，若然成績未有改善，罰他不准看電視、不能跟表哥表姊去主題樂園 玩、不准吃最愛的雞翅膀。

果然奏效！兒子的大考成績大躍進，今次的平均分竟然升至85，媽媽大喜！她攬著兒子猛親，笑到見牙不見眼。

媽媽被分數沖昏了頭腦，卻絲毫沒察覺到兒子的表情有變。這個六歲男孩嘴角下沉，一臉呆愣，以前的活潑朝氣已悄悄溜走了。他不敢開懷，因為媽媽的情緒起伏大，時常給他喜怒無常的感覺。即使今次的分數能過關，那麼下次又會怎樣？媽媽眼中只有分數，媽媽不再愛他了。

「什麼？你兒子平均分有95？」話未說完，媽媽跟同學的媽媽電話掛線後，臉色由紫變青，然後慘叫：「原來兒子班上大半同學平均分都是90分以上呀！」