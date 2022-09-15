世人敬重的英國女王 96高齡辭世，香港 人愛戴英女王，喜歡她平實近人。

香港人用的港鈔、郵票，版頭的女王肖像，由年輕到中年再到年老，先後有幾個版本；政府部門都掛有她的標準照，大家都俗稱她為「事頭婆」，顯得彼此沒有隔閡，她是我們中間一分子。

1953年她登基成英國女王，港府當年製作不少登基的紀念禮物。我的祖母擁有一個紀念女王登基的錫製漱口盅，銀灰色，壓印上英國皇徽和女王肖像，甚有紀念價值，祖母逝世前一直還在用來漱口。

女王八○年代訪問香港，乘皇家遊艇在天星碼頭登岸，她身穿綠白相間套裝，頭戴高貴帽子，雍容華貴，筆者當時也趁熱鬧前往天星碼頭觀禮，印象頗深。

二次大戰，身為公主，她和全國人民一樣參加反法西斯之戰，擔任軍隊運輸及汽車 維修任務，她會修理汽車，她的座駕是部Land Rover，一直由她自己親手打理。

貴為英國最高精神領袖，她也有自己的煩惱，兒女婚事不順，二兒子安德魯捲入桃色醜聞，皇孫哈利不太聽話；此外，夫婿幽默風趣，但有時也有失禮之處，女王訪問中國西安時，王夫說中國人眼睛細瞇瞇，說時自己也瞇瞇眼。但當時中英關係良好，戰狼尚未見，不致引起外交風波。

事頭婆走了，夫婿先行後的孤獨終於可以過去，在天堂可與夫婿重聚。