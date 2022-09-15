我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華女紐約法拉盛被刺亡 亞裔嫌犯照曝光

慫恿女兒球場打華女 南加媽被判賠9000元、寫道歉信

港人敬重「事頭婆」

〈太平山下〉鄭子

世人敬重的英國女王96高齡辭世，香港人愛戴英女王，喜歡她平實近人。

香港人用的港鈔、郵票，版頭的女王肖像，由年輕到中年再到年老，先後有幾個版本；政府部門都掛有她的標準照，大家都俗稱她為「事頭婆」，顯得彼此沒有隔閡，她是我們中間一分子。

1953年她登基成英國女王，港府當年製作不少登基的紀念禮物。我的祖母擁有一個紀念女王登基的錫製漱口盅，銀灰色，壓印上英國皇徽和女王肖像，甚有紀念價值，祖母逝世前一直還在用來漱口。

女王八○年代訪問香港，乘皇家遊艇在天星碼頭登岸，她身穿綠白相間套裝，頭戴高貴帽子，雍容華貴，筆者當時也趁熱鬧前往天星碼頭觀禮，印象頗深。

二次大戰，身為公主，她和全國人民一樣參加反法西斯之戰，擔任軍隊運輸及汽車維修任務，她會修理汽車，她的座駕是部Land Rover，一直由她自己親手打理。

貴為英國最高精神領袖，她也有自己的煩惱，兒女婚事不順，二兒子安德魯捲入桃色醜聞，皇孫哈利不太聽話；此外，夫婿幽默風趣，但有時也有失禮之處，女王訪問中國西安時，王夫說中國人眼睛細瞇瞇，說時自己也瞇瞇眼。但當時中英關係良好，戰狼尚未見，不致引起外交風波。

事頭婆走了，夫婿先行後的孤獨終於可以過去，在天堂可與夫婿重聚。

英國女王 香港 汽車

上一則

台出土千年紅色玻璃珠 送芝加哥實驗室揭身世之謎

下一則

楓葉紅了

延伸閱讀

美網／美英搭檔奪男雙冠軍 索茲柏瑞黑臂章致敬英女王

美網／美英搭檔奪男雙冠軍 索茲柏瑞黑臂章致敬英女王
英女王喪事為重 英國央行延後宣布升息決策

英女王喪事為重 英國央行延後宣布升息決策
快看世界／拍下英女王最後一次露面 攝影師憶背後故事

快看世界／拍下英女王最後一次露面 攝影師憶背後故事
送英女王最後一程 拜登擬親赴葬禮

送英女王最後一程 拜登擬親赴葬禮

熱門新聞

17世紀荷蘭畫家維梅爾知名畫作「倒牛奶的女僕」。美聯社

維梅爾畫作倒牛奶的女僕 掃瞄技術揭350年玄機

2022-09-08 15:58

患難見真情

2022-09-08 02:00
珍貴藏書不該化為烏有 許多圖書館會為知名學者的捐書成立專區，圖為國立東華大學收藏詩人楊牧數千冊藏書的楊牧書房。(本報資料照片)

珍貴絕版藏書無處去 回收變紙漿 台學者嘆：會含恨九泉

2022-09-10 21:15
吳孟芸∕圖

今夕是何年

2022-09-10 02:02

西雅圖銀行見聞

2022-09-08 02:00
草莓慕斯蛋糕。（朱晨．圖片提供）

蛋糕的滋味

2022-09-13 02:02

超人氣

更多 >
消費專家推薦 好市多必買11項冷凍食品

消費專家推薦 好市多必買11項冷凍食品
每月多領144元 明年社安金生活成本調整或8.7% 40年最高

每月多領144元 明年社安金生活成本調整或8.7% 40年最高
休士頓2014年滅門血案 兇嫌入境美國即遭逮捕

休士頓2014年滅門血案 兇嫌入境美國即遭逮捕
飛洛杉磯賭博 台賭客被搶30萬 竟還有賺

飛洛杉磯賭博 台賭客被搶30萬 竟還有賺
巴隆：美股大跳水 這12檔股票是時候撿便宜

巴隆：美股大跳水 這12檔股票是時候撿便宜