蓮是蓮科蓮屬多年生草本出水植物，又稱荷花、蓮花，古稱芙蓉。花一般盛開於夏季，因而成為夏日風物。但蓮花不是睡蓮，睡蓮和蓮二者外觀雖相似，但親緣關係甚遠。

蓮花在炎夏水中盛開，炎熱代表煩惱，水則代表清涼，蓮花給煩惱的人間帶來清涼境界。周敦頤在「愛蓮說」說蓮花是「中通外直，不蔓不枝，香遠益清，亭亭淨植」，以其根莖通心，正好用來比喻觀音的清淨和六根圓通。

當然，周敦頤不是佛教徒，他是北宋儒學的大宗師，兼且精通「易經」，著有「通書」和「太極圖」。他的「愛蓮說」以蓮花比喻君子，有異於古往今來文人筆下的詠嘆，只看到蓮花的清姿素容，他是另闢蹊徑，寫蓮花如君子般不隨世俗，不顯媚態，不攀緣附鳯，具有傲然不群的品質。

當年的周敦頤任司理參軍，雖然是個小官，但他為了一個罪不當死的囚犯，向頂頭上司轉運使王逵據理力爭，甚至不惜遞上辭呈，終於能令王逵知錯。之後他又去了贛州為官多年，清廉勤敏，「愛蓮說」據說是他在遊覽江西南部于都縣的羅漢岩後寫出來的。

另外，周敦頤既是易學專家，他喜愛的蓮花是否又能看出易理？筆者認為有的，仔細看蓮花，去除煩惱後的清淨心，應能體味蓮花的宇宙生成結構之理，能量至極之形以及化育生命之味。

甚至是道家，與蓮花也有很深淵源，稱蓮花為仙花，藕為靈根。相傳老子一出世便能行走，一步生一朵蓮花，一共九朵。道家認為蓮花象徵「出五世之濁， 一無污染」，而所謂「五濁惡世」，即劫濁、見濁、煩惱濁、眾生濁、命濁，又是來自佛經，佛、道二家，同樣需要蓮花文化，化煩惱為清淨。