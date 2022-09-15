媽媽投訴她的次女很麻煩：「這個女兒好難養，不似姊姊一般可愛。帶她上街，她竟全程喊叫；Auntie想抱一下她，她就驚到喊，尷尬死啦！」

幼兒的情緒反應，是有因有果的，爸媽應該具有偵探精神，細心揪出原因，切勿過早斷定孩子是頑皮搗蛋不聽話。

那年我剛當了媽媽，壓根兒沒有帶孩子的經驗，上天卻送給我一個奇怪的孩子，令我傷透腦筋，不懂得該如何相處。

帶他去參加生日會，從來都沒有一次是順暢的。

眼看人家小孩興高采烈地在會場跑跑跳跳，跟小丑哥哥拿禮物，找扭氣球姐姐拿兔子球球，不知多麼快樂；我的兒子卻全程縮作一團，躲在我的背後，真氣人。

帶孩子到商場逛街，買玩具、吃雪糕時他卻突然一臉恐懼，一步也不肯去，哭嚷著要我抱他，逛商場不行了，還是回家吧。

帶孩子跟Auntie們茶敘，那就更令人沮喪。「仔仔呀，叫Auntie啊！」他不僅一個也不肯叫，還將臉躲進我的懷裡，又是一副驚慌的樣子，尷尬死了。

孩子長大後，謎團終於解開。

「媽，小時候最最討厭你迫我去生日會，那個小丑哥哥的嘴好大，會吞小孩呀！」為甚麼不肯去商場？「那裡的地板又大、又光亮，我怕會跌落去！還有你為何要迫我叫Auntie？他的鼻孔好大，大到像眼睛，那麼多對眼盯住我，超恐怖呀！」