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暖心聲明 安妮公主：榮幸與母親共度她生命最後24小時

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媽媽牌消暑甜品

〈香江往事〉文秉懿

小時候沒有零用錢，無法購買冰淇淋、冰棒之類消暑食品，看到同學吃得一臉滿足，好不羨慕。幸好媽媽親手製作夏日甜點，我才可以解饞。

媽媽最常製作的是啫喱（jelly，果凍），需要的材料只有啫哩粉。香港人通常購買羅拔臣（Robertsons）啫喱粉，羅拔臣根本就是這款甜品的代名詞。它有多種味道，我最喜歡的是芒果味道。

做法簡單，用熱水把粉末煮至溶化，加入冷開水，倒進啫喱杯子，放進冰箱冷藏，等待液體凝結就完成。  

沒有媽媽准許，我不可以吃啫哩，媽媽立下規矩，每天只能吃一杯，而且是晚飯後才吃。放學回家滿頭大汗，那是最渴望吃啫哩的時刻，可惜未能如願。

跟同學交換吃啫哩的心得，才知道可以往啫喱溶液加入罐頭水果肉，吃的時候在啫喱表面灑上椰子絲。

我要求媽媽照做，不過媽媽節儉，認為這是額外開銷，不值得花。我當然失望，不過媽媽利用心思彌補遺憾。

她先用一種顏色的啫喱粉溶液填滿杯子三分之一，待它凝結後注入另外一種顏色，重複這個步驟三次，三重顏色的啫喱完成。這是新花樣，特別具吸引力。

另外一款媽媽牌消暑甜食是紅豆冰，她先把紅豆浸泡，然後煮熟，放涼後冷藏。她通常用蔗糖煮糖水，也是放涼後冷藏，吃的時候用糖水拌紅豆，最後加冰水，簡樸的紅豆冰就完成了。

我以「簡樸」這個詞形容它，因為上面所述就是全部材料，不加添奶油和奶水。當然，其中原因也是跟媽媽的節儉性格有關。

我不可以擅自動手調製紅豆冰，要吃先要得到媽媽允許。

成功吃紅豆冰的機會比吃啫喱還小，究其原因，仍然是經濟問題，製作紅豆冰的成本比啫哩高。媽媽一直謹慎持家，帶領家庭安然度過艱難的日子。紅豆和糖水的份量由媽媽決定，看她拿起勺子，我心裡不住重複：「多一點！多一點！」

媽媽還提供一款凍食，就是涼粉，在台灣叫仙草凍。涼粉的外形並不討好，黑壓壓的模樣，跟啫哩的色彩繽紛成為強烈對比。菜市場有出售涼粉，買回家後要把涼粉清洗，然後切成小粒，放入冰箱冷藏。我家的涼粉也是質樸無華，把蔗糖加水煮溶，冷卻後冷藏，吃的時候把糖水澆在涼粉上。

我對涼粉的印象一向停留在一堆黑色物體上，說來慚愧，很多年之後我才知道原來涼粉可以加上奶水、水果、冰淇淋和豆腐腦，內容豐富，顏色鮮豔。元朗有一家甜食店，以涼粉聞名香港，聽說有人長途跋涉由香港島、九龍到元朗品嘗這「B仔涼粉」。我沒有慕名前往，不知虛實。

上中學以後，媽媽給我零用錢，夏天我有機會和同學一起去吃甜品。有所比較後，覺得媽媽牌消暑甜品製作粗疏，內容單薄，賣相欠佳。

隨著受歡迎程度減低，媽媽的甜品店停業，多年過去，她與甜點製作斷絕關係。我曾經問她會不會重出江湖？她回答：「不會啦！妳不吃，我和妳爸爸兩個老人也不吃。」於是，媽媽的作品成了歷史。

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