Chocoholic

身邊的朋友都知道我是Chocoholic（巧克力控），無巧克力不歡的。

世界各著名品牌當然無任歡迎，但礙於價錢昂貴，務必珍而重之，會當作是粒粒珍珠般，送進嘴裡細心品嘗。不過，有時又會買一排價錢實惠的Cadbury（英國 品牌），這款可以豪邁地大啖嚼了，又是另一番風味。

舉凡有朋友說將到巴黎旅行，我都會不厭其煩地提議：「記得要去逛Patrick Roger店呀！」這家巧克力店美得像藝術館，陳列的巧克力儼如藝術品。

Patrick確實是名副其實的藝術家，店裡經常會展示以巧克力製成的大型裝置藝術品。當然，最關鍵的還是味道，每款我都喜愛，特別是Caramelized Almonds（焦糖杏仁）。

近日，我另結新歡，它是來自瑞士的Laderach，在原產國的最受歡迎排行榜裡，每年它都穩居首五名內。

「噢！這家巧克力是最美味的！」突然有個肥胖 的白人伯伯興奮大叫。「我太太不准我走近它，好在她現在去買化粧品了。」兩個Chocoholic惺惺相惜、開心齊笑起來。

我們女人是終身減肥的，有需要時，飯可減、零食可減、可樂可減……，唯獨巧克力不能減，我又怎會減Laderach呢，幸福不能減呀！