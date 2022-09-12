我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

911恐攻事件21周年 拜登雨中獻花圈緬懷遇難者

通膨牌失效 共和黨奪參院陷苦戰 黨員內鬨募款困難

以知識改變命運

〈亦莊亦閒〉莊偉茵

早前參加了數個扶助青少年的活動，聽到很多年輕人面對逆境的故事，當中有很多人因為家境清貧，沒有電腦或手機，不能參與網課，因而跟不上課程進度，對學習失去興趣，甚至失去人生的方向。

在我們身處的科網時代，很多資訊和知識都由互聯網獲取，電腦和手機已成為腦袋脫貧的必需品。但在香港這個繁華都市中，當大家可能覺得擁有電子工具是理所當然的事，對家境貧困的學生而言，是一種奢侈。

仍然有很多人的生活捉襟見肘，沒有資源購買電子器材，因而失去獲取知識的機會，無法利用知識改變命運，造成跨代貧窮的社會問題。

港府早前宣布成立「弱勢社群學生擺脫跨代貧窮行動小組」，由政務司司長帶領相關政策局及部門，為包括居住在「殺房」的弱勢社群初中學生推行計畫精準扶貧，協助他們擺脫跨代貧窮。

公司一直支持港府的扶貧政策，尤其是針對年輕人的教育扶貧政策。這個星期公司透過中電社區節能基金撥款，向超過1500名來自基層家庭的中小學和大專生，贈送全新電子學習器材，配合數據卡，支援學生上網課及其他電子學習的需要。

送上電子學習器材，不單是鼓勵學生善用工具去發掘知識，以知識改變命運，也希望讓他們感受到人間有情。

社群 手機 教育

上一則

從武功高手變美容狂 金庸三改王語嫣是神改還是魔改？

下一則

海上看日出

延伸閱讀

香港社交措施延14天 紅黃碼嚴格執行

香港社交措施延14天 紅黃碼嚴格執行
港府財政司：大灣區是香港融入國家發展最佳切入點

港府財政司：大灣區是香港融入國家發展最佳切入點
多區汙水新冠病毒檢測陽性 港府派30萬個快測包

多區汙水新冠病毒檢測陽性 港府派30萬個快測包
疫情後 2/3年輕人仍與父母同住

疫情後 2/3年輕人仍與父母同住

熱門新聞

17世紀荷蘭畫家維梅爾知名畫作「倒牛奶的女僕」。美聯社

維梅爾畫作倒牛奶的女僕 掃瞄技術揭350年玄機

2022-09-08 15:58

老婆不借，書不借！

2022-09-04 02:01

中中，你在哪裡？

2022-09-05 02:00

患難見真情

2022-09-08 02:00
珍貴藏書不該化為烏有 許多圖書館會為知名學者的捐書成立專區，圖為國立東華大學收藏詩人楊牧數千冊藏書的楊牧書房。(本報資料照片)

珍貴絕版藏書無處去 回收變紙漿 台學者嘆：會含恨九泉

2022-09-10 21:15

麗塔的歸宿

2022-09-04 02:02

超人氣

更多 >
傳女王改遺囑 1.1億元珠寶給「她」 卡蜜拉、梅根都沒份

傳女王改遺囑 1.1億元珠寶給「她」 卡蜜拉、梅根都沒份
英女王駕崩 4歲路易王子暖回「一句話」感動凱特

英女王駕崩 4歲路易王子暖回「一句話」感動凱特
非裔學生偷酒 店家卻被全校罵種族歧視 法院判校方賠3659萬

非裔學生偷酒 店家卻被全校罵種族歧視 法院判校方賠3659萬
伊麗莎白二世靈柩運抵愛丁堡 沿途民眾含淚送別

伊麗莎白二世靈柩運抵愛丁堡 沿途民眾含淚送別
李易峰私密床照瘋傳 爆選妃「一次玩8P」嫖過未成年

李易峰私密床照瘋傳 爆選妃「一次玩8P」嫖過未成年