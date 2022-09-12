早前參加了數個扶助青少年的活動，聽到很多年輕人面對逆境的故事，當中有很多人因為家境清貧，沒有電腦或手機 ，不能參與網課，因而跟不上課程進度，對學習失去興趣，甚至失去人生的方向。

在我們身處的科網時代，很多資訊和知識都由互聯網獲取，電腦和手機已成為腦袋脫貧的必需品。但在香港這個繁華都市中，當大家可能覺得擁有電子工具是理所當然的事，對家境貧困的學生而言，是一種奢侈。

仍然有很多人的生活捉襟見肘，沒有資源購買電子器材，因而失去獲取知識的機會，無法利用知識改變命運，造成跨代貧窮的社會問題。

港府早前宣布成立「弱勢社群 學生擺脫跨代貧窮行動小組」，由政務司司長帶領相關政策局及部門，為包括居住在「殺房」的弱勢社群初中學生推行計畫精準扶貧，協助他們擺脫跨代貧窮。

公司一直支持港府的扶貧政策，尤其是針對年輕人的教育 扶貧政策。這個星期公司透過中電社區節能基金撥款，向超過1500名來自基層家庭的中小學和大專生，贈送全新電子學習器材，配合數據卡，支援學生上網課及其他電子學習的需要。

送上電子學習器材，不單是鼓勵學生善用工具去發掘知識，以知識改變命運，也希望讓他們感受到人間有情。