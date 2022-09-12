到倫敦旅遊的家庭，大多數爸媽都會專程帶子女，到北面不遠處的劍橋大學去逛逛，好讓他們盡快被那種高級學府的學術氣氛薰陶。

火車大概駛了半小時，會經過一處不甚起眼、卻又歷史悠久的古鎮Hitchin。該鎮存在了超過1000年，既古樸又優雅，目前居民超過3萬人。周末期間，Market Square卻人潮洶湧，鄰近地區有不少人會跑來閒逛、喝咖啡 或吃雪糕，是最佳的消閒熱點。

但也許不是所有人都知道，Hitchin長期吸引了一批另類客人，他們遠道而來，都是抱有共同目的──尋鬼。

每人付上大約100港元（約12.7美元），就會有專人帶你遊走Hitchin，探訪每一個出名的鬧鬼景點；該類門票常常火速售罄呢，可見膽大人士可真不少。

Aram's Alley窄巷很陰森，若不是一群人同行壯膽，一個人天黑走過，聽說會隨時遇上幽靈。那間家具店看上去沒什麼特別，但原來飯廳天花板有祕密房間，盛傳幽靈會自由進出。

不過怎樣也不及Hitchin Priory酒店出名，這棟14世紀建成的美麗建築物，屬一級歷史建築，曾經是修道院，鬼故事卻數之不盡。

就連在酒店工作的員工，聽聞都會輕易遇上靈異事件。花上350港元吧，客人便可參加鬼酒店的Ghost Hunt了。

曾參加鬼道行的客人，其實從沒聽過有誰真正「撞鬼」，沿途笑聲倒是不絕於耳，搞笑成分居多。