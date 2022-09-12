孔子最特別的弟子，要算原憲。《論語》有《憲問》篇，取名「憲問」，憲就是原憲，該篇第一章是原憲問孔子何謂「恥」。

原憲出身貧寒，個性狷介，不與世俗同流。孔子在魯國做司寇時，原憲是孔子助手，孔子給他九百斛俸祿，他也推辭不要。孔子死後，原憲隱居衛國，其小屋用茅草搭，門以蓬草編，門樞是桑樹條，他粗茶淡飯，生活清苦。那時子貢已是成功商人，成為大富豪，穿了雪白衣服，高車駟馬，拜訪原憲，而原憲則衣著破爛，柱著藜木枴杖迎接。

子貢問他：「你是否生病？」原憲答：「無財叫貧，學了道而不能實踐叫病。我是貧，不是病。」這顯然是諷刺子貢，縱使富甲一方，也及不上他。成語「原憲桑樞」，喻意是安貧樂道，難怪子貢聽了原憲一番話，就羞愧走了。

至於孔子答覆原憲何謂「恥」，謂「邦有道，穀；邦無道，穀，恥也。」在孔子原意，國邦無道，以拿俸祿為恥，不代表因此不為國邦效力；而原憲的理解，相信是不拿俸祿等於不當官，辭職不幹，寧願隱居。這說明原憲不像孔子那麼入世。跟著他再問孔子有關「仁」的問題，謂「克、伐、怨、欲不行焉，可以為仁矣？」這句話很有道家色彩。顏淵是孔子的好學生，而原憲更像是老莊高足，是個孔門道家。

所謂「克、伐、怨、欲不行焉」，意思是沒有好勝、矜誇、怨恨和貪婪心態，使人想起老子的「四不」：「不自見、不自是、不自伐、不自矜」，意思大同小異，而對孔子來說，他是欣賞道家，不等於他就是道家，所以他答原憲提問這四種心態，謂「可以為難矣，仁則吾不知也」，意思是做到這樣十分難得，但尚未拿到滿分。