美女朋友V君是商界女強人，疫情 下，她早已經恢復頻繁外訪，出席國際會議。不久前，在新加坡 轉機準備回港時，就出事了。

「我上機前，新冠檢測竟然是陽性，臨時不能上機，還要住進新加坡的隔離酒店，所有原本預約的機票、酒店、行李運送全要重新安排，額外付費。」身體健康最重要，她唯有放下繁忙的日程，被迫留在新加坡。幸好她出發前居安思危，事先買了全球旅遊保障，這次所有意外支出包括酒店、機票、行李運輸等，全部由保險公司埋單。

聽她這麼說，一言驚醒夢中人。我的次女近日將要到英國做半年交換生，長女明年2月將赴澳洲升讀碩士，雖然海外的大學都有校園醫療保險 ，但疫情風高浪急，萬一需要入院，她們沒有當地戶籍，實在不知道醫療費會高到怎樣的天價。趁著女兒還未起程，即刻為她們買醫療保險，以策安全。

「妳們離家去留學，媽媽可以送的就是每人一份保險，即使不幸發生意外或生病，也有多一分保障。」

女兒出行之際，想不到我送的禮物竟然是毫不浪漫、毫無美感的保單。原本對保險完全不關心的我，幸得朋友提醒，用這些毫不浪漫的保險，讓她們安心周遊列國，學海翱翔。