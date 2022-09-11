傳說孔子有三千弟子，但據司馬遷《史記‧仲尼弟子列傳》所載，孔子認為「受業身通者七十有七人」，一般說法指孔子弟子有賢人72。

這72弟子，《論語‧先進篇》將他們分為四大類：德行、言語、政事和文學。

德行類指能實行孝悌、忠恕等美德，包括顏淵、閔子騫、冉伯牛、仲弓等；言語類指善於辭令，能辦理外交，包括宰我、子貢等；政事類指能從事政治事務，包括冉有、季路等；文學類指通曉詩書禮樂等古代文獻，包括子游、子夏等。

顏淵被視作孔子最得意的弟子，位居孔門第一位，年紀比孔子小30歲，也有說法是比孔子小40歲。

顏淵家境貧窮，但能安貧樂道，為人聰敏、好學，聞一知十；品行優越，孔子稱讚其賢德，是孔子心法傳承的直系弟子，但年僅40歲就去世了，後世尊稱為「復聖」。

閔子騫也是孔門十哲之一，以德行修養著稱，和顏淵齊名。子騫為人極孝，他少年喪母，父親娶了繼母；繼母偏愛自己親生二子，虐待閔子騫，子騫卻並不告知父親，避免影響父母間關係。所以孔子稱讚他：「孝哉！閔子騫，人不間於其父母昆弟之間。」

冉伯牛小孔子七歲，出身貧寒。孔子為魯司寇，行攝相事，曾使伯牛為中都宰；任魯國的中都宰期間，孔子很器重他；孔子周遊列國，他始終相隨，可惜返魯後不久，他得了「惡疾」，從此一病不起，先孔子而死；據傳他患的是麻瘋病。

至於仲弓，小孔子29歲，為人敦厚、氣度寬宏，孔子稱讚他可以做南面王。

再要細分的話，例如比孔子年輕九歲的子路，剛猛勇武，大可列入軍事類。

又如子貢，他豈止擅於言語，簡直是個財經專家。