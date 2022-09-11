梅根 又嚟料(口出驚人之語)。

先前梅根才跟哈利 王子回到英國 ，笑嘻嘻參加英女王登基70年慶典，還以為這一對跟皇室成員的關係已經破冰，任誰也料不到，梅根旋即於Podcast節目砲轟英國皇室的種種不近人情，似有跟夫家成員死纏不放的跡象。

人家簽約時收了1億6000萬港元(約2045萬美元)，若不是勁爆皇室祕史，何值這個價錢？估計還會陸續有，這是遊戲規則，不難明白，其行徑其實跟安德魯王子的前妻莎拉不遑多讓，她也是以出賣皇室祕聞予八卦小報圖利而見稱的。

不過，梅根的包裝術略勝莎拉，她不放過任何機會大談女權等話題，成功塑造自由女性的鮮明形象。

比如這次Podcast節目中，她提及當她與哈利戀愛的消息公開後，旋即有人將她標籤為「野心勃勃」的女人，這類人稱為有目的、精明、自私、好鬥，會不擇手段向上爬…言下之意，她是認為自己是被誤解了嗎？梅根是否野心勃勃，大家心裡有數吧。

有個現象頗為有趣，對於梅根繼續唱衰英國王室的行為，竟然出現了年齡差異的不同意見。年長者幾乎清一色都斥責梅根不對，「已經把人家的兒子偷走，還要不停唱衰大家」。

年輕人倒有不一樣的見解：「長輩也不見得多風光，有人搞婚外情，有人濫收獻金，有人搞未成年少女，怎麼值得後輩尊敬？梅根毋須唱衰就已經夠衰啦」。